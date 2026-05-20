#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Қаржы

20 мамырдағы саудада доллар бағамы аздап төмендеді

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 мамыр күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 471,77 теңгені құрады. Бұл алдыңғы бағамнан 0,32 теңгеге төмен.

Ресей рублінің бағамы керісінше өсіп, 6,65 теңгеге жетті (+0,02 теңге).

Ал юаньның орташа бағамы 69,20 теңге болып, 0,02 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде доллар 471–473 теңгеден саудалануда, еуро 547–550 теңге аралығында, рубль 6,44–6,59 теңге шамасында саудаға түсуде.

Сонымен қатар, 20 мамырдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

ICE Futures электронды саудасында Brent маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері 2,11%-ға арзандап, барреліне 109,73 доллар болды.

Ал NYMEX биржасында WTI мұнайының шілде айындағы фьючерстері 1,53%-ға төмендеп, барреліне 102,78 долларды құрады.

Бұған дейін Ұлттық банк доллар бағамын – 471,93 теңге, еуроны – 548,43 теңге, рубльді – 6,61 теңге деп белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан СІМ Шенген елдеріне кірудің жаңа ережелері туралы мәлімдеді
16:58, Бүгін
ҚР СІМ Шенген елдеріне кірудің жаңа ережелері туралы мәлімдеді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:58, 23 сәуір 2026
23 сәуірдегі саудада доллар бағамы аздап өсті
Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:43, 04 мамыр 2026
4 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:37, Бүгін
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Бүгін
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Бүгін
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Бүгін
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: