23 сәуірдегі саудада доллар бағамы аздап өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 462,87 теңгені құрап, 0,95 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,18 теңгеге дейін көтерілді (+0,03).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 67,72 теңге болды (+0,11).
Айырбастау пункттерінде доллар 462,7–465 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 541,9–548 теңге, рубль – 6,03–6,16 теңге шамасында.
23 сәуірде әлемдік мұнай бағасы да өсіп отыр. Мәселен, ICE Futures алаңындағы Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері 1,47%-ға қымбаттап, барреліне 103,41 долларды құрады.
Ал NYMEX биржасындағы WTI мұнайының маусымдық фьючерстері 1,52%-ға өсіп, барреліне 94,37 долларға жетті.
Бұған дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ресми бағамды белгілеген болатын: доллар – 461,37 теңге, еуро – 542,16 теңге, рубль – 6,14 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.