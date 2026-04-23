Қаржы

23 сәуірдегі саудада доллар бағамы аздап өсті

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 сәуірде Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 462,87 теңгені құрап, 0,95 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,18 теңгеге дейін көтерілді (+0,03).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 67,72 теңге болды (+0,11).

Айырбастау пункттерінде доллар 462,7–465 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 541,9–548 теңге, рубль – 6,03–6,16 теңге шамасында.

23 сәуірде әлемдік мұнай бағасы да өсіп отыр. Мәселен, ICE Futures алаңындағы Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері 1,47%-ға қымбаттап, барреліне 103,41 долларды құрады.

Ал NYMEX биржасындағы WTI мұнайының маусымдық фьючерстері 1,52%-ға өсіп, барреліне 94,37 долларға жетті.

Бұған дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ресми бағамды белгілеген болатын: доллар – 461,37 теңге, еуро – 542,16 теңге, рубль – 6,14 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Оқи отырыңыз
Жансақтау бөлімінде: Теміртау қаласында ойын кезінде үш бала тоққа түсті
17:10, Бүгін
Жансақтау бөлімінде: Теміртау қаласында ойын кезінде үш бала тоққа түсті
8 сәуірдегі саудада доллар бағамы күрт өсті
15:57, 08 сәуір 2026
8 сәуірдегі саудада доллар бағамы күрт өсті
13 сәуірдегі саудада доллар бағамы өсті
15:43, 13 сәуір 2026
13 сәуірдегі саудада доллар бағамы өсті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Бүгін
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Бүгін
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Бүгін
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Бүгін
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
