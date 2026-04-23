Оқиғалар

Жансақтау бөлімінде: Теміртау қаласында ойын кезінде үш бала тоққа түсті

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 22 сәуірде Теміртауда үш баланы электр тогы соқты. Қазіргі таңда олар жансақтау бөлімінен арнайы бөлімшеге ауыстырылып, дәрігерлердің бақылауында ем қабылдап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға балалардың ойыны кезінде болған. Доп қоршаудың ар жағына, құрылыс алаңы жаққа түсіп кеткен. Оны алып шығуға тырысқан бір бала қоршаудан асқан сәтте тоққа түскен. Оған көмектеспек болған тағы екі бала да электр тогынан зардап шеккен.

Оқиғадан кейін тұрғындар аумақтағы жоғары кернеулі кабельді алып тастауды талап етіп отыр.

Қарағанды облысының полиция департаменті аталған дерекке байланысты "немқұрайдылық" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Зардап шеккендер ауруханаға жеткізіліп, тиісті медициналық көмек көрсетілуде.

Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.

Бұған дейін Астанада зейнеткерге қатысты телефон алаяқтығының жолы кесілгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкентте қолын қосылып тұрған ет тартқышқа тығып алған үш жасар бала жансақтау бөліміне түсті
11:07, 31 тамыз 2023
Шымкентте қолын қосылып тұрған ет тартқышқа тығып алған үш жасар бала жансақтау бөліміне түсті
Түркістан облысындағы жарылыс: жанармай тасушы жансақтау бөлімінде жатыр
18:33, 10 шілде 2025
Түркістан облысындағы жарылыс: жанармай тасушы жансақтау бөлімінде жатыр
Жас жігіт кіреберіс алдында тоққа түсіп, жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты
10:09, 26 желтоқсан 2025
Жас жігіт кіреберіс алдында тоққа түсіп, жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты
