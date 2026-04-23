Оқиғалар

Астанада зейнеткерге қатысты телефон алаяқтығының жолы кесілді

Фото: pexels
Елордада полиция қызметкерлері 77 жастағы зейнеткерге бағытталған алаяқтық әрекеттің алдын алды.

Құқық бұзушылық қаупі туралы ақпарат "Қазақтелеком" АҚ-пен өзара іс-қимыл нәтижесінде анықталған. Белгілі болғандай, белгісіз тұлғалар егде жастағы азаматқа қоңырау шалып, өздерін емхана қызметкерлері ретінде таныстырған.

Олар шұғыл медициналық тексеруден өту қажет екенін айтып, сеніміне кіруге тырысқан. Осы сылтаумен күдіктілер зейнеткерді жаңылыстырып, телефонға келген растау кодтарын айтуға және жеке деректерін беруге көндірмек болған.

Полиция қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында заңсыз әрекеттер дер кезінде тоқтатылды.

Зейнеткермен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, телефон арқылы жасалатын алаяқтықтың кең тараған тәсілдері мен сақтық шаралары жан-жақты түсіндірілді. Көрсетілген көмек үшін зейнеткер полиция қызметкерлеріне алғыс білдірді.

Құқық қорғау органдары мұндай жағдайларда қырағылық танытып, белгісіз тұлғаларға жеке деректерді бермеу қажеттігін ескертеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
