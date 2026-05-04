4 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 464,53 теңгені құрап, тағы 1,44 теңгеге қымбаттады.
Еуро бағамы 544,10 теңге болды.
Ресей рублінің бағамы 6,16 теңгеге дейін төмендеді (-0,01).
Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.
Айырбастау пунктерінде доллар 463,2–465,2 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 542,9–547,9 теңге, рубль – 5,94–6,08 теңге деңгейінде.
Әлемдік мұнай бағасы 4 мамырда өсім көрсетті.
Атап айтқанда, ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың шілде фьючерстері 1,50%-ға өсіп, барреліне 109,79 доллар болды.
NYMEX биржасында WTI мұнайының маусым фьючерстері 1,42%-ға қымбаттап, 103,39 доллар деңгейіне жетті.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 462,91 теңге, еуроны 542,16 теңге, рубльді 6,16 теңге деңгейінде белгілеген еді.
4 мамырдың бірінші жартысында валюта айырбастау орындарындағы бағамдар туралы ақпарат бұған дейін жарияланған болатын.