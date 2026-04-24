24 сәуірдегі саудада доллар бағамы тағы өсті
Қазақстан қор биржасы (KASE)-де 2026 жылғы 24 сәуір сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың орташа өлшенген бағамы 464,86 теңгені құрап, 1,71 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы аздап төмендеп, 6,17 теңге болды (-0,01). Ал қытай юанінің құны 68,11 теңгеге дейін көтерілді (+0,39).
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 464–466 теңге аралығында,
- еуро 542,2–547,7 теңге,
- рубль 6,02–6,14 теңге аралығында сатылып жатыр.
Сонымен қатар, 24 сәуірде әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетті.
Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері ICE Futures алаңында 1,57%-ға өсіп, барреліне 106,72 доллар болды.
Ал WTI мұнайы NYMEX биржасында 1,31%-ға қымбаттап, 97,11 долларға жетті.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 462,87 теңге, еуроны 540,72 теңге, рубльді 6,16 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
