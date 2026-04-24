#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

24 сәуірдегі саудада доллар бағамы тағы өсті

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 15:40 Фото: pexels
Қазақстан қор биржасы (KASE)-де 2026 жылғы 24 сәуір сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа өлшенген бағамы 464,86 теңгені құрап, 1,71 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы аздап төмендеп, 6,17 теңге болды (-0,01). Ал қытай юанінің құны 68,11 теңгеге дейін көтерілді (+0,39).

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 464–466 теңге аралығында,
  • еуро 542,2–547,7 теңге,
  • рубль 6,02–6,14 теңге аралығында сатылып жатыр.

Сонымен қатар, 24 сәуірде әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетті.

Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері ICE Futures алаңында 1,57%-ға өсіп, барреліне 106,72 доллар болды.

Ал WTI мұнайы NYMEX биржасында 1,31%-ға қымбаттап, 97,11 долларға жетті.

Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 462,87 теңге, еуроны 540,72 теңге, рубльді 6,16 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: