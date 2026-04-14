14 сәуірдегі саудада доллар бағамы тағы өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 476,97 теңгені құрап, тағы 1,92 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублінің бағамы 6,29 теңгеге дейін көтерілді (+0,08).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 70,20 теңге деңгейінде қалды (+0,80).
Айырбастау пункттерінде доллар 475,5–477,7 теңге аралығында саудалануда, еуро – 557,9–563,4 теңге, рубль – 6,16–6,28 теңге деңгейінде саудаға түсуде.
Әлемдік мұнай бағасы 14 сәуірде төмендеді.
Атап айтқанда, ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың маусымдық фьючерстері 0,74%-ға арзандап, барреліне 98,62 доллар болды.
NYMEX биржасындағы мамыр айына арналған WTI мұнай фьючерстері 2,50%-ға төмендеп, 96,60 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,9 теңге, еуроны 555,3 теңге, рубльді 6,13 теңге деңгейінде белгіледі.