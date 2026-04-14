#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Қаржы

14 сәуірдегі саудада доллар бағамы тағы өсті

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 16:03 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 14 сәуір күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 476,97 теңгені құрап, тағы 1,92 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 6,29 теңгеге дейін көтерілді (+0,08).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 70,20 теңге деңгейінде қалды (+0,80).

Айырбастау пункттерінде доллар 475,5–477,7 теңге аралығында саудалануда, еуро – 557,9–563,4 теңге, рубль – 6,16–6,28 теңге деңгейінде саудаға түсуде.

Әлемдік мұнай бағасы 14 сәуірде төмендеді.

Атап айтқанда, ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың маусымдық фьючерстері 0,74%-ға арзандап, барреліне 98,62 доллар болды.

NYMEX биржасындағы мамыр айына арналған WTI мұнай фьючерстері 2,50%-ға төмендеп, 96,60 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,9 теңге, еуроны 555,3 теңге, рубльді 6,13 теңге деңгейінде белгіледі.

