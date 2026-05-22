#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
471.45
547.21
6.63
Қаржы

22 мамырдағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 22 мамыр күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 470,80 теңгені құрады. Осылайша, доллар бағамы тағы 0,46 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,61 теңге деңгейінде қалды (-0,04).

Ал юаньның орташа сараланған бағамы күндізгі саудада 69,05 теңге болды (-0,26).

Айырбастау пункттерінде доллар 471–473,2 теңгеден саудаға түсуде, еуро 546,2–551,2 теңге аралығында, рубль 6,38–6,52 теңге аралығында саудалануда.

Бұл ретте, 22 мамырдағы саудада әлемдік мұнай бағасы өсіп жатыр.

Атап айтқанда, ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың шілде айына арналған фьючерстері 3,08%-ға өсіп, барреліне 105,73 долларға жетті.

Ал NYMEX электронды саудасында WTI мұнайының шілде айына арналған фьючерстері 2,52%-ға қымбаттап, барреліне 98,77 доллар болды.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 471,45 теңге, еуроны 547,21 теңге, рубльді 6,63 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:52, 24 ақпан 2026
24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:55, 20 мамыр 2026
20 мамырдағы саудада доллар бағамы аздап төмендеді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:40, 18 мамыр 2026
18 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы тағы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
16:07, Бүгін
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
15:58, Бүгін
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
Джон Джонс
15:41, Бүгін
Умар Кремлёв предложил Джону Джонсу провести боксёрский поединок в России
Ризабек Айтмухан
15:12, Бүгін
Почему Ризабек Айтмухан будет бороться на чемпионате Азии до 23 лет не в 97 кг, а в 125 кг
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: