#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Қаржы

Ұлттық банк үш жаңа коллекциялық монетаның жарыққа шығатынын мәлімдеді

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 14:27 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Бүгін, 2026 жылғы 25 мамырда Ұлттық банк коллекционерге жағымды жаңалықты мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елімізде үш коллекциялық монета айналысқа енгізіледі.

"Қазақстан Ұлттық Банкі (ҚҰБ) "Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар" сериясынан "E. SERKEBAEV. 100 JYL" және "Жүректен жүрекке" сериясынан "AINALAIYN" коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады",- делінген жарияланымда.

E. SERKEBAEV. 100 JYL коллекциялық монетасы туралы

Ермек Бекмұхамедұлы Серкебаев (1926-2013) – көрнекті кеңес және қазақ опера әншісі (лирикалық баритон), педагог және актер. КСРО халық артисі (1959) және Социалистік Еңбек Ері (1986). 1947 жылдан бастап Абай атындағы Қазақ опера және балет театрының солисі болды. Кеңестік опера сахнасында "Севильский цирюльник" операсындағы Фигаро партиясын және ұлттық "Абай" операсындағы Абай партиясын орындауы арқылы кеңінен танылды.

Ведомство монета дизайнында Е. Серкебаевтың портреттік бейнесі пайдаланылғанын атап өтті.

"Монета мельхиор (МН 25) қоспасынан дайындалған, массасы – 15 грамм, диаметрі – 33 мм, дайындау сапасы – brilliant uncirculated, номиналы – 200 теңге, таралымы – 7 000 (жеті мың) дана".ҚР Ұлттық банкі баспасөз қызметі

Монетаның бейнесі

Ұлттық банк үш коллекциялық монетаның жарыққа шығатынын мәлімдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 14:27

Сурет: nationalbank.kz

AINALAIYN коллекциялық монеталары туралы

Ұлттық банк мәліметіне сүйенсек, монетада құрақ көрпені еске түсіретін композиция бейнеленген.

"Монета жиегінің бойымен шеңбер жасап қайталанған "AINALAIYN" сөзі шетінен ортасына қарай ағылған қозғалыс әсерін береді. Композицияның ортасында шуақты күн бейнелі ою-өрнекпен көмкерілген "Жүрек" элементі орналасқан. Бұл бейнелер жылулықты, шексіз махаббат пен шынайы қамқорлықты білдіретін қазақтың "Айналайын" сөзінің мағынасын ашуға арналған". ҚР Ұлттық банкі баспасөз қызметі

Белгілі болғандай монеталар:

  • 925 сынамалы күмістен жасалған. Дайындау барысында түрлі түсті баспа және құбылмалы кемпірқосақ реңкті (интерференциялық) қабат технологиясы қолданылған. Массасы – 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм, дайындау сапасы – proof, номиналы – 1000 теңге, таралымы – 3 000 (үш мың) дана;
  • мельхиор (МН 25) қоспасынан тұрады, массасы – 15 грамм, диаметрі – 33 мм, дайындау сапасы – brilliant uncirculated, номиналы – 200 теңге, таралымы – 10 000 (он мың) дана.

Күмістен дайындалған монетаның бейнесі

Ұлттық банк үш коллекциялық монетаның жарыққа шығатынын мәлімдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 14:27

Сурет: nationalbank.kz

Мельхиордан дайындалған монетаның бейнесі

Ұлттық банк үш коллекциялық монетаның жарыққа шығатынын мәлімдеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 14:27

Сурет: nationalbank.kz

Белгілі болғандай, коллекциялық монеталар 2026 жылғы 28 мамырдан бастап ҚҰБ-тың интернет-дүкені арқылы сатыла бастайды.

"Монеталардың барлық түрі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өздерінің белгіленген құнына сай төлемдердің барлық түрі бойынша қабылдауға, сондай-ақ елдің барлық банкінде банк шоттарына есепке алуға және аударуға, ұсақтауға және айырбастауға жатады".ҚР Ұлттық банкі баспасөз қызметі

Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Монета, Сиқырлы нышандар, TÁŃIRLIK KÚNTIZBE, Күн жүйесінің планеталары, MERCURY
21:36, 18 ақпан 2026
Ұлттық Банк жаңа коллекциялық монеталарды сатылымға шығарады
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
16:53, 04 мамыр 2026
Теңге нығайды: Ұлттық банк Ұлттық қордан 500 млн долларға дейін валюта сататынын мәлімдеді
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан
14:32, 05 желтоқсан 2024
Ұлттық банк қазір депозит мөлшерлемелері жоғары екенін мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
15:17, Бүгін
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
Соса может вернуться в насале июня
15:16, Бүгін
Инсайдер пишет о возвращении в строй после травмы легионера "Актобе" Даниэля Сосы
Айбота Ертайкызы
14:57, Бүгін
Айбота Ертайкызы стала серебряным призёром ЧА: "золото" и "бронза" у Узбекистана
&quot;Актобе&quot; попрощался с бразильцем
14:45, Бүгін
"Актобе" расторг контракт с бразильцем Гауденсио, который не провёл за клуб ни одного матча
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: