Қаржы

1 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша доллар қымбаттауын жалғастырды

Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 1 маусым күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 488,96 теңге болды. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 2,45 теңгеге өскенін білдіреді.

Ресей рублінің бағамы 6,86 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).

Қытай юанінің бағамы 72,29 теңге болды (+0,66).

Айырбастау пункттерінде доллар 489-491,5 теңге аралығында саудалануда, еуро – 569–574 теңге, рубль – 6,57–6,69 теңге аралығында саудаға түсуде.

Әлемдік мұнай бағасы да 1 маусымдағы саудада өсім көрсетті.

Атап айтқанда, ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың тамыз фьючерстері 3,5%-ға қымбаттап, бір баррель үшін 94,31 доллар болды.

NYMEX биржасында WTI мұнайының шілде фьючерстері 3,98%-ға өсіп, 90,84 долларды құрады.

Ұлттық банк таңертеңгі мәлімет бойынша доллар бағамын 485,95 теңге, еуроны 565,74 теңге, рубльді 6,83 теңге деңгейінде белгілеген.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
