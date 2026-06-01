Қаржы

2026 жылдың бес айында мемлекеттік бюджеттің кірісі жоспардан асып түсті

Фото: pixabay
2026 жылғы қаңтар-мамыр аралығында мемлекеттік бюджеттің кірісі жоспардағы көрсеткіштен артығымен орындалды. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда ҚР Қаржы министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, аталмыш аралықта бюджетке 11,4 трлн теңгеден астам қаражат түскен, бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда 16% көп. Бұл көрсеткіш экономикалық белсенділіктің орнықты серпіні мен бюджет түсімдерінің өсімін байқатып отыр.

"Республикалық бюджеттің кірісі 100,9%орындалды.Жоспар бойынша 7,34 трлн теңгекөзделгенімен нақты түсімдер 7,41 трлн теңгеге артқан. Бұл жоспарланған межеден 66,7 млрд теңгеге жоғары екенін айғақтайды.Республикалық бюджет кірісінің өсім қарқыны былтырға қарағанда 25,1%немесе 1,48 трлн теңгеге көп",- делінген ақпаратта.

Жедел деректерге сүйенсек, жергілікті бюджеттердің кірісі 4,05 трлн теңгеге ұлғайған. 2025 жылдың қаңтар-мамыр аралығындағы кезеңмен салыстырғанда жергілікті бюджеттердің түсімі 95,1 млрд теңгеге немесе 2,4% өскен.

"Республикалық бюджеттің кірістер құрылымында (трансферттерсіз) 97,7% салық түсімдеріне тиесілі. Соған сәйкес жоспар 100,5% орындалып, өсім 30,6% аса ұлғайтылды. Айтарлықтай өсім қосылған құн салығы, корпоративті табыс салығы, пайдалы қазбаларды өндіру салығы және шикі мұнайға экспорттық кедендік баж есебінен қамтамасыз етілді. Әлемдік шикізат нарықтарындағы қолайлы баға конъюнктурасы, экономиканың өсімі, іскерлік белсенділік пен салық реформасы кірістердің артуына негізгі фактор болды".ҚР Қаржы министрлігі
2026 жылдың бес айында мемлекеттік бюджеттің кірісі жоспардан асып түсті – Қаржы министрлігі

Сурет: Қаржы министрлігі

Министрлік атап өткендей, мемлекеттік бюджет даму бюджетінің мәртебесін сақтап отыр. Ұзақмерзімді экономикалық өсім мен азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға негіз болатын инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға баса мән берілген.

Ел дамуының негізгі бағыттарының қатарында – автомобиль жолдарын салу және жаңғырту, инженерлік және коммуналды инфрақұрылымды жақсарту, көлік-логистикалық дәліздерді дамыту, сондай-ақ энергетика, сумен жабдықтау және цифрландыру саласындағы жобаларды іске асыру бар. Бұл тәсіл өңірлердің байланысын арттыруға, халықтың сапалы қызметтерге қолжетімділігін жақсартуға, жаңа жұмыс орындарын ашып, қосымша жеке инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді.

"Тұтастай алғанда, бес айдың нәтижелері бюджеттің кіріс базасының орнықтылығын, экономикалық белсенділіктің ұлғаюы мен даму бюджетінің сақталуы жағдайында түсімдердің оң динамикасын растап отыр",- деп қорытындылады ведомство.

Бұған дейін 2026 жылғы маусымда қандай салықтарды төлеу керек екенін жазғанбыз.

