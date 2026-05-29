Салық күнтізбесі: 2026 жылғы маусымда қандай салықтарды төлеу керек
Алматы қаласы Мемлекеттік кірістер департаменті қандай есептерді тапсыру және салықтарды қандай мерзімде төлеу керектігін түсіндірді.
Салықтық есептіліктер
15 маусымға дейін:
400.00 нысаны – 2026 жылғы сәуір айына арналған акциз декларациясы.
22 маусымға дейін:
328.00 нысаны – 2026 жылғы мамыр айына арналған тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
851.00 нысаны – жер учаскелерін пайдалану үшін ағымдағы төлемдер есебі;
870.00 нысаны – қоршаған ортаға теріс әсер үшін төлем декларациясы.
Салықтар мен төлемдер
5 маусымға дейін:
Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың 2026 жылғы мамыр айы үшін жеке табыс салығы (ЖТС).
15 маусымға дейін:
Интернет-платформа операторы арқылы төленетін өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың арнайы салық режимі бойынша ЖТС (мамыр үшін).
22 маусымға дейін:
ЕАЭО бойынша мамыр айына арналған ҚҚС;
Акциз, оның ішінде ЕАЭО елдерінен импорт;
Қоршаған ортаға теріс әсер үшін төлем.
24 маусымға дейін:
Резидент еместердің кейбір санаттарына мамырда төленген табыстардан ұсталатын ЖТС.
25 маусымға дейін:
Маусым айына арналған корпоративтік табыс салығы (КТС) бойынша аванстық төлемдер;
Дереккөзден ұсталатын КТС және ЖТС;
Резиденттер мен резидент еместерден ұсталатын КТС;
Мамыр айы үшін әлеуметтік салық;
Сыртқы (визуалды) жарнама орналастыру үшін төлем;
Мамыр айы үшін бірыңғай төлем;
Әлеуметтік төлемдер (МЗЖ, МӘЗЖ, МЗЖР, ӘА, МӘМС, ЕММС).
Мемлекеттік кірістер департаменті салық төлеушілерге есептілік пен төлемдерді соңғы күндерге қалдырмай, уақытында орындауды ұсынды.