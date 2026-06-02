Қаржы

2 маусымдағы саудада доллар бағамы 490 теңгеден асты

сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 16:16 Фото: pexels
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 2 маусым күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 493,15 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 3,59 теңгеге жоғары.

Ресей рублінің бағамы 6,76 теңгеге дейін төмендеді (-0,09).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,09 теңге болды (+0,79).

Айырбастау пункттерінде доллар 492–494,4 теңге аралығында саудалануда, еуро – 571,4–576,8 теңге, рубль – 6,56–6,69 теңге аралығына саудаға түсуде.

Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 2 маусымдағы саудада төмендеуде.

Мәселен, Brent маркалы мұнай (тамыз фьючерстері) Лондон биржасындағы ICE саудасында барреліне 94,20 – 95,04 доллар аралығында сатылды.

WTI маркалы мұнай (шілде фьючерстері) NYMEX биржасында шамамен 91,30 – 91,99 доллар деңгейінде болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 488,96 теңге, еуроны – 569,49 теңге, рубльді – 6,81 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
