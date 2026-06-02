2 маусымдағы саудада доллар бағамы 490 теңгеден асты
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 493,15 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 3,59 теңгеге жоғары.
Ресей рублінің бағамы 6,76 теңгеге дейін төмендеді (-0,09).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,09 теңге болды (+0,79).
Айырбастау пункттерінде доллар 492–494,4 теңге аралығында саудалануда, еуро – 571,4–576,8 теңге, рубль – 6,56–6,69 теңге аралығына саудаға түсуде.
Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 2 маусымдағы саудада төмендеуде.
Мәселен, Brent маркалы мұнай (тамыз фьючерстері) Лондон биржасындағы ICE саудасында барреліне 94,20 – 95,04 доллар аралығында сатылды.
WTI маркалы мұнай (шілде фьючерстері) NYMEX биржасында шамамен 91,30 – 91,99 доллар деңгейінде болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 488,96 теңге, еуроны – 569,49 теңге, рубльді – 6,81 теңге деңгейінде белгілеген болатын.