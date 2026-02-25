#Референдум-2026
Қаржы

25 ақпандағы саудада доллар бағамы 501 теңгеден асты

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 25 ақпанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 501,26 теңгені құрап, 4,02 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,54 теңге болды (+0,09).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,70 теңгені құрады (+0,69).

Айырбастау орындарында:

  • доллар 500,4–503,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда;
  • еуро 588,7–594,6 теңге аралығында;
  • рубль 6,43–6,55 теңге аралығында.

25 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсті.

Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері алдыңғы жабылу бағасымен салыстырғанда 0,67%-ға өсіп, барреліне 71,05 доллар болды. Ал WTI маркалы мұнайдың сәуір айындағы фьючерстері 0,66%-ға көтеріліп, 66,06 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 496,85 теңге, еуроны 585,54 теңге, рубльді 6,49 теңге деңгейінде белгілеген еді.

