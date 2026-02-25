25 ақпандағы саудада доллар бағамы 501 теңгеден асты
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 25 ақпанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 501,26 теңгені құрап, 4,02 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,54 теңге болды (+0,09).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,70 теңгені құрады (+0,69).
Айырбастау орындарында:
- доллар 500,4–503,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда;
- еуро 588,7–594,6 теңге аралығында;
- рубль 6,43–6,55 теңге аралығында.
25 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсті.
Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері алдыңғы жабылу бағасымен салыстырғанда 0,67%-ға өсіп, барреліне 71,05 доллар болды. Ал WTI маркалы мұнайдың сәуір айындағы фьючерстері 0,66%-ға көтеріліп, 66,06 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 496,85 теңге, еуроны 585,54 теңге, рубльді 6,49 теңге деңгейінде белгілеген еді.
