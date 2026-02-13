#Халық заңгері
Қаржы

13 ақпандағы саудада доллар бағамы тағы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 13 ақпанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 496 теңгені құрап, тағы 1,49 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,41 теңгеге дейін көтерілді (+0,02).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 71,86 теңге болды (+0,29).

Айырбастау пункттерінде доллар 495,4–497,8 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр. Еуро бағамы 586,4–591,1 теңге, рубль 6,35–6,46 теңге аралығында.

Сонымен қатар 13 ақпанда әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Сәуір айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі 0,1%-ға арзандап, барреліне 67,44 доллар болды.

Наурыз айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай да 0,1%-ға төмендеп, барреліне 62,75 долларды құрады.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 494,28 теңге, еуроны – 587,06 теңге, рубльді – 6,4 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
