10 маусымдағы сауда-саттықта доллар бағамы сәл төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 488,59 теңгені құрап, 1,24 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы да төмендеп, 6,79 теңге болды (-0,01 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,18 теңгені құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,29 теңгеге төмен.
Айырбастау пункттерінде доллар 488,1–491,1 теңге аралығында саудалануда, еуро –562,5–569,6 теңге, рубль – 6,57–6,72 теңге аралығына саудаға түсуде.
Сонымен қатар, 10 маусымдағы сауда-саттықта әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.
Атап айтқанда, ICE Futures электрондық сауда алаңында тамыз айына арналған Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 0,42%-ға төмендеп, бір баррелі 91,07 АҚШ долларын құрады.
Ал NYMEX электрондық саудасында шілде айына арналған WTI маркалы мұнай фьючерстері 0,67%-ға арзандап, бір баррелі 87,61 АҚШ долларына дейін түсті.
Еске салайық, таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 490,21 теңге, еуроны 566,93 теңге, ал рубльді 6,81 теңге деңгейінде белгілеген болатын.