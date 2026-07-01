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Қаржы

Доллар бағамы 1 шілдегі сауда-саттықта тағы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 шілдеде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 479,26 теңгені құрап, 0,72 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы да 0,01 теңгеге арзандап, 6,15 теңгені құрады.

Ал Қытай юані бойынша бүгін сауда жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары 480–482 теңгеден сатып алынып, сатылуда;
  • еуро 545,2–550,4 теңге аралығында;
  • Ресей рублі 5,87–6,02 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар, 1 шілдегі сауда-саттық барысында әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айына арналған фьючерстері 0,60%-ға арзандап, барреліне 72,51 АҚШ долларын құрады.

Ал WTI маркалы мұнайдың тамыз айына арналған фьючерстері 0,71%-ға төмендеп, барреліне 69,01 АҚШ долларына дейін түсті.

Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі 1 шілдеге арналған ресми бағамды:

  • АҚШ доллары – 480,72 теңге;
  • еуро – 548,07 теңге;
  • Ресей рублі – 6,14 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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