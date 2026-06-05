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Қаржы

5 маусымдағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл өсті

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 5 маусымда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 487,44 теңгені құрап, 2,26 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы да өсіп, 6,62 теңгеге жетті (+0,11).

Ал қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 71,88 теңге болды (+0,17).

Айырбастау пункттерінде доллар 487–489,2 теңге аралығында саудалануда, еуро – 564,2–569 теңге, рубль – 6,41–6,54 теңге аралығына саудаға түсуде.

Бұл ретте, 5 маусымдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Мәселен, ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың тамыз айындағы фьючерстері 0,15%-ға арзандап, барреліне 94,89 доллар болды.

Ал NYMEX электронды саудасында WTI маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері 0,3%-ға төмендеп, барреліне 92,76 долларды құрады. Соған қарамастан, апта басынан бері Brent мұнайы 2,34%-ға, ал WTI 5,47%-ға қымбаттаған.

Бұған дейін таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 485,34 теңге, еуроны 564,45 теңге, ал рубльді 6,53 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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