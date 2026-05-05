#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
465.01
543.55
6.15
Қаржы

5 мамырдағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы тағы өсті

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 15:46 Фото: freepik
2026 жылғы 5 мамырда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасындағы (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 465,01 теңгені құрап, 0,41 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 0,01 теңгеге төмендеп, 6,15 теңге болды.

Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы 464,3–466,2 теңге аралығында қалыптасты. Еуро бағамы 541,3–546,3 теңге, ал рубль 5,94–6,07 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар әлемдік мұнай нарығында баға төмендеді.

Лондон биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 1,01 долларға арзандап, 113,43 доллар болды.

Ал Нью-Йорк тауар биржасында Light маркалы мұнай 2,11 долларға төмендеп, барреліне 104,31 долларды құрады.

Еске салайық, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 464,53 теңге, еуроны 543,73 теңге, ал рубльді 6,15 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан президенті әкімшілігінің бұрынғы басшысының немен айналысатыны белгілі болды
15:57, Бүгін
Қазақстан президенті әкімшілігінің бұрынғы басшысының немен айналысатыны белгілі болды
11 қарашадағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы қайта өсті
16:05, 11 қараша 2025
11 қарашадағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы қайта өсті
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
15:40, 04 наурыз 2026
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
22:04, Бүгін
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2026 по хоккею с Польшей
21:31, Бүгін
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2026 по хоккею с Польшей
"Уничтожением" завершился бой казахстанца на чемпионате Азии по боксу
21:03, Бүгін
"Уничтожением" завершился бой казахстанца на чемпионате Азии по боксу
"В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту": Соболенко - о неравенстве доходов
20:36, Бүгін
"В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту": Соболенко - о неравенстве доходов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: