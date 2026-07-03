Алтын бағасы тамыз айындағы жеткізілім бойынша жаңа рекордтық деңгейге жетті
Фото: pexels
Comex биржасында 2026 жылдың тамыз айында жеткізілетін алтынның құны 2026 жылғы 23 маусымнан бері алғаш рет бір трой унциясы (шамамен 31 грамм) үшін 4 150 АҚШ долларынан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az басылымының сауда алаңының деректеріне сілтеме жасап жазуынша, Қазақстан уақытымен сағат 17:40-та алтынның бағасы 1,76%-ға өсіп, бір трой унциясы үшін 4 154,2 АҚШ долларына жеткен.
Ал сағат 17:50-дегі жағдай бойынша фьючерстің өсу қарқыны баяулап, бағасы бір трой унциясы үшін 4 138,1 АҚШ долларын (+1,36%) құрады.
Осы уақытта 2026 жылдың қыркүйек айында жеткізілетін күміс фьючерсінің бағасы бір трой унциясы үшін 61,72 АҚШ долларына жетіп, 2%-ға өсті.
Бұған дейін 2026 жылғы шілде айында теңге бағамы қандай болатындығына болжам ұсынған болатынбыз.
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