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Қаржы

Алтын бағасы тамыз айындағы жеткізілім бойынша жаңа рекордтық деңгейге жетті

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 10:04 Фото: pexels
Comex биржасында 2026 жылдың тамыз айында жеткізілетін алтынның құны 2026 жылғы 23 маусымнан бері алғаш рет бір трой унциясы (шамамен 31 грамм) үшін 4 150 АҚШ долларынан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының сауда алаңының деректеріне сілтеме жасап жазуынша, Қазақстан уақытымен сағат 17:40-та алтынның бағасы 1,76%-ға өсіп, бір трой унциясы үшін 4 154,2 АҚШ долларына жеткен.

Ал сағат 17:50-дегі жағдай бойынша фьючерстің өсу қарқыны баяулап, бағасы бір трой унциясы үшін 4 138,1 АҚШ долларын (+1,36%) құрады.

Осы уақытта 2026 жылдың қыркүйек айында жеткізілетін күміс фьючерсінің бағасы бір трой унциясы үшін 61,72 АҚШ долларына жетіп, 2%-ға өсті.

Бұған дейін 2026 жылғы шілде айында теңге бағамы қандай болатындығына болжам ұсынған болатынбыз.

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