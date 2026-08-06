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Әлемдік нарықта алтын қымбаттады

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 11:27 Фото: пресс-служба Национального банка РК
2026 жылғы 18 маусымнан бері алғаш рет Comex биржасында желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы бір трой унциясы үшін 4 250 АҚШ долларынан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, 5 тамыз күні Қазақстан уақытымен сағат 16:57-де алтын бағасы 1,56%-ға өсіп, бір трой унциясы үшін 4 251 АҚШ долларына жеткен.

Ал сағат 18:16-дағы мәлімет бойынша өсім одан әрі жеделдеп, желтоқсандық алтын фьючерсінің құны 1,88%-ға қымбаттап, бір трой унциясы үшін 4 264,5 АҚШ долларын құрады.

Бұған дейін бағалы металл бағасының шарықтауына не әсер етуде екенін жазғанбыз.

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