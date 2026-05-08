Әлем

Бағалы металдардың бірі ұзақ уақыттан кейін айтарлықтай қымбаттады

Фото: пресс-служба Национального банка РК
Comex биржасында 2026 жылғы шілдеде жеткізілетін күміс фьючерсінің бағасы 2026 жылғы 20 сәуірден бері алғаш рет трой унциясы үшін 80 доллардан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының сауда алаңы деректеріне сүйене отырып хабарлауынша, Қазақстан уақытымен сағат 12:41-дегі мәлімет бойынша күмістің бір трой унциясының құны 80,08 долларды құрады. Бұл көрсеткіш 3,59%-ға өскен.

Ал 12:51-де фьючерс бағасы өсімін үдетіп, бір унция үшін 80,21 долларға жетті. Өсім көлемі 3,76%-ды құраған.

Бұған дейін алтын бағасының бір трой унциясы бойынша тарихи рекорд жаңартқаны хабарланған еді. Сондай-ақ Қазақстанның мемлекеттік қарызы 76,5 миллиард доллардан асқаны туралы мәлімет тараған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
