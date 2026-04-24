Бағалы металл бағасы 13 сәуірден бері алғаш рет төмендеді
Мамыр айында жеткізілетін күміс фьючерстерінің құны Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) бір трой унция үшін 75 доллардан төмен түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az мәліметінше, мұндай жағдай 2026 жылдың 13 сәуірінен бері алғаш рет тіркеліп отыр.
Қазақстан уақыты бойынша сағат 15:12-дегі дерекке сәйкес, күмістің бағасы 3,86%-ға төмендеп, бір трой унция үшін 74,95 долларды құрады. Ал 15:17-де құлдырау үдей түсіп, баға 74,925 доллар деңгейінде сақталды (-3,89%).
Бұған дейін, 23 сәуірде алтын бағасының 16,5 мың теңгеге арзандағаны белгілі болған. Сонымен қатар, сол күні сауда-саттық барысында доллар бағамы аздап өскені анықталды.
Оқи отырыңыз
