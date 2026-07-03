Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың ЖТС төлеу мерзімі 7 шілдеде аяқталады
Алайда 2026 жылы 5 шілде жексенбіге, ал 6 шілде мереке күніне сәйкес келетіндіктен, Салық кодексінің 64-бабына сәйкес, егер салық міндеттемесін орындау мерзімінің соңғы күні жұмыс істемейтін күнге түссе, онда мерзімнің аяқталатын күні болып одан кейінгі ең жақын жұмыс күні есептеледі.
Осылайша, "Параграф" ақпараттық жүйесінің мәліметінше, жеке практикамен айналысатын тұлғалардың 2026 жылғы маусым айында алған табыстары бойынша жеке табыс салығын төлеу мерзімі 2026 жылғы 7 шілдеде аяқталады.
Жеке табыс салығының сомасы әр айдың қорытындысы бойынша жеке практикамен айналысатын тұлғаның салық салынатын табысына 9% мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі.
Жеке практикамен айналысатын тұлғаларға мыналар жатады:
- жеке нотариус;
- жеке сот орындаушысы;
- адвокат;
- кәсіби медиатор.
Бұған дейін Салық кодексіне жаңа түзетулер енгізілетіндігін жазғанбыз.