#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың ЖТС төлеу мерзімі 7 шілдеде аяқталады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 10:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың жеке табыс салығын (ЖТС) төлеуі салық есептелген табыс алынған айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірілмей, ай сайын жүзеге асырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда 2026 жылы 5 шілде жексенбіге, ал 6 шілде мереке күніне сәйкес келетіндіктен, Салық кодексінің 64-бабына сәйкес, егер салық міндеттемесін орындау мерзімінің соңғы күні жұмыс істемейтін күнге түссе, онда мерзімнің аяқталатын күні болып одан кейінгі ең жақын жұмыс күні есептеледі.

Осылайша, "Параграф" ақпараттық жүйесінің мәліметінше, жеке практикамен айналысатын тұлғалардың 2026 жылғы маусым айында алған табыстары бойынша жеке табыс салығын төлеу мерзімі 2026 жылғы 7 шілдеде аяқталады.

Жеке табыс салығының сомасы әр айдың қорытындысы бойынша жеке практикамен айналысатын тұлғаның салық салынатын табысына 9% мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі.

Жеке практикамен айналысатын тұлғаларға мыналар жатады:

  • жеке нотариус;
  • жеке сот орындаушысы;
  • адвокат;
  • кәсіби медиатор.

Бұған дейін Салық кодексіне жаңа түзетулер енгізілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың ЖТС төлеу мерзімі 5 ақпанда аяқталады
10:33, 05 ақпан 2024
Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың жеке табыс салығын төлеу мерзімі 5 ақпанда аяқталады
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
16:23, 04 маусым 2026
Жеке практикамен айналысатын тұлғалар үшін ЖТС төлеу мерзімі 5 маусымда аяқталады
Документы, папки, справки, бумаги, дела
14:46, 05 тамыз 2025
Жеке практикамен айналысатын қазақстандықтарға жақсы жаңалық
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юный форвард &quot;Актобе&quot; Латурнус заинтересовал греческий &quot;Панатинаикос&quot;
11:07, Бүгін
Юный форвард "Актобе" Латурнус заинтересовал греческий "Панатинаикос"
Казахстанские девушки неудачно стартовали на ЧА по борьбе в Таиланде
10:40, Бүгін
Казахстанские девушки стартовали на чемпионате Азии по борьбе в Таиланде
Статистика матча Бублик - Тиафо
09:50, Бүгін
Бублик имеет хорошие шансы победить Тиафо и выйти в четвёртый круг "Уимблдона"
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг &quot;Уимблдона-2026&quot;
09:18, Бүгін
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг "Уимблдона-2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: