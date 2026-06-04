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Қаржы

Жеке практикамен айналысатын тұлғалар үшін ЖТС төлеу мерзімі 5 маусымда аяқталады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 16:23 Фото: pexels
Қазақстанда 2026 жылғы 5 маусымда жеке практикамен айналысатын тұлғалар үшін жеке табыс салығын (ЖТС) төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл 2026 жылғы мамыр айында алынған кірістерге қатысты.

ЖТС әр айдың қорытындысы бойынша салық салынатын кіріс сомасына 9% мөлшерлеме қолдану арқылы есептеледі.

Жеке практикамен айналысатын тұлғалардың (жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар) кірісіне олардың атқарушылық құжаттарды орындау, нотариаттық, адвокаттық қызмет және кәсіби медиатор қызметі барысында алған барлық табыстары жатады. Бұған заң көмегін көрсету, нотариаттық әрекеттер жасау үшін алынған төлемдер, сондай-ақ шығындарды өтеу ретінде түскен сомалар да кіреді.

Бұған дейін 2026 жылғы маусымда қандай салықтарды төлеу керек екенін жазғанбыз.

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