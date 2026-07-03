3 шілдедегі сауда барысында доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 472,03 теңгені құрап, тағы 2,39 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,11 теңгеге дейін өсіп, +0,05% көрсетті.
Қытай юанінің бағамы 69,62 теңгені құрап, -0,53% төмендеді.
Айырбастау пункттерінде доллар 473,2–475,5 теңге аралығында саудалануда, еуро 540,8–546,3 теңгеден, рубль 5,84–5,98 теңге аралығында саудаға түсуде.
Бұл ретте, 3 шілде күні әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.
Атап айтқанда, ICE Futures электрондық саудасындағы Brent маркалы мұнайдың қыркүйек фьючерстері 0,32%-ға арзандап, барреліне 71,57 АҚШ долларын құрады.
NYMEX биржасындағы тамыз айына арналған WTI мұнай фьючерстері 0,52%-ға төмендеп, 68,33 АҚШ долларын құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,47 теңге, еуроны 541,37 теңге, рубльді 6,08 теңге деңгейінде белгіледі.