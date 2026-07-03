#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

3 шілдедегі сауда барысында доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 3 шілде күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 472,03 теңгені құрап, тағы 2,39 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,11 теңгеге дейін өсіп, +0,05% көрсетті.

Қытай юанінің бағамы 69,62 теңгені құрап, -0,53% төмендеді.

Айырбастау пункттерінде доллар 473,2–475,5 теңге аралығында саудалануда, еуро 540,8–546,3 теңгеден, рубль 5,84–5,98 теңге аралығында саудаға түсуде.

Бұл ретте, 3 шілде күні әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

Атап айтқанда, ICE Futures электрондық саудасындағы Brent маркалы мұнайдың қыркүйек фьючерстері 0,32%-ға арзандап, барреліне 71,57 АҚШ долларын құрады.

NYMEX биржасындағы тамыз айына арналған WTI мұнай фьючерстері 0,52%-ға төмендеп, 68,33 АҚШ долларын құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,47 теңге, еуроны 541,37 теңге, рубльді 6,08 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:46, 03 сәуір 2025
3 сәуірдегі сауда барысында доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:42, 10 ақпан 2026
10 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:54, 23 қаңтар 2026
23 қаңтардағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Автор дубля в ворота &quot;Окжетпеса&quot; Гуаль из &quot;Кайрата&quot; прокомментировал разгром
16:22, Бүгін
Автор дубля в ворота "Окжетпеса" Гуаль из "Кайрата" прокомментировал разгром
Началась продажа билетов на Лигу чемпионов
15:46, Бүгін
Стартовала продажа билетов на матч "Кайрата" в Лиге чемпионов
Казахстанские волейболистки проиграли китаянкам, но вышли в четвертьфинал ЧА
15:19, Бүгін
Казахстанские волейболистки проиграли китаянкам, но вышли в четвертьфинал ЧА
У сборной Египта произошла перепалка с полицией перед игрой ЧМ-2026 с Австралией
15:05, Бүгін
У сборной Египта произошла перепалка с полицией перед игрой ЧМ-2026 с Австралией
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: