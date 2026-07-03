4-5 шілдедегі демалыс күндеріне арналған валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3 шілдеде сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңындағы шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 472,17 теңге болып, 2,25 теңгеге төмендеді.
Еуроның орташа өлшенген бағамы 540,82 теңге болды (+0,24 теңге).
Рубль бағамы 6,11 теңгеге дейін көтерілді (+0,05 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,62 теңгені құрап, 0,53 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде:
- АҚШ доллары 473,7-475,8 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр;
- еуро 540,7–546,3 теңге аралығында;
- рубль 5,84-5,98 теңге аралығында.
3 шілде күні таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі АҚШ долларының ресми бағамын 474,47 теңге, еуроны 541,37 теңге, ал Ресей рублін 6,08 теңге деңгейінде белгіледі.
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