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Қоғам

4-5 шілдедегі демалыс күндеріне арналған валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 17:30 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3 шілдеде сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңындағы шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 472,17 теңге болып, 2,25 теңгеге төмендеді.

Еуроның орташа өлшенген бағамы 540,82 теңге болды (+0,24 теңге).

Рубль бағамы 6,11 теңгеге дейін көтерілді (+0,05 теңге).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,62 теңгені құрап, 0,53 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары 473,7-475,8 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр;
  • еуро 540,7–546,3 теңге аралығында;
  • рубль 5,84-5,98 теңге аралығында.

3 шілде күні таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі АҚШ долларының ресми бағамын 474,47 теңге, еуроны 541,37 теңге, ал Ресей рублін 6,08 теңге деңгейінде белгіледі.

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Айдос Қали
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