#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Қаржы

Мүлікті сатқаннан кейін түсетін ақшадан қалай табыс табуға болады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 16:27 Фото: Zakon.kz
Пәтерді немесе автокөлікті сатқаннан кейін көпшілік "ақшаны қалай тиімді пайдалануға болады?" деген сұраққа тап болады: банктегі шотта сақтау керек пе, қолма-қол ақшаға айналдыру керек пе, әлде капиталды табыс әкелетін құралдарға салған дұрыс па?

Қаржылық тұрғыдан қай шешім тиімді екенін Zakon.kz тілшісі саралап көрді.

Банктік депозиттер

Тәуекелге барғысы келмейтіндер үшін депозит – ең түсінікті қаржы құралдарының бірі. Ол алдын ала белгілі табыс алуға мүмкіндік береді. Сенімді банкті таңдаған жағдайда қаражатты жоғалту қаупі де өте төмен.

Ұлттық банктің базалық мөлшерлемесінің жоғары болуы теңгедегі депозиттердің тартымдылығын арттырып отыр. Қаржы реттеушісінің мәліметінше, 2025 жылдың соңында жеке тұлғалардың теңгедегі мерзімді депозиттері бойынша орташа табыстылық жылына шамамен 14–15 пайызды құраған.

Депозиттің негізгі үш артықшылығы бар:

  • инвестициялық тәуекелдің төмен болуы;
  • табыстың алдын ала белгілі болуы;
  • қаражатты әртүрлі мерзімге орналастыру мүмкіндігі.

Экономист Бақытберген Тоқтасыновтың айтуынша, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру жүйесіне сәйкес елімізде депозиттің үш түрі бар: жинақ депозиті; мерзімсіз депозит; мерзімді депозит.

"Жинақ депозитінің қолайсыз тұсы – оның иесі ақшаны толық немесе ішінара ала алмайды. Егер мерзімінен бұрын шешіп алса, сыйақысынан айырылуы мүмкін, ал кейбір жағдайда банкке комиссия төлеуге міндеттеледі. Мерзімсіз депозитті толықтырып отыруға болады. Сонымен қатар белгіленген ең төменгі қалдық сақталған жағдайда ақшаны кез келген уақытта шешіп алуға рұқсат етіледі. Ал мерзімді депозиттен ақшаны толық немесе ішінара алуға болады, бірақ бұл жағдайда сыйақының бір бөлігін жоғалтады", – деп түсіндірді экономист.

Мамандардың айтуынша, депозиттің артықшылықтары көп болғанымен, оны қаражат жинаудың әмбебап тәсілі деп санауға болмайды. Егер инфляция мөлшерлемеден жоғары болса, нақты табыс өте аз болады немесе мүлде теріс көрсеткішке айналуы мүмкін.

Бағалы қағаздар және қор нарығы

Ірі компаниялардың акциялары, мемлекеттік және корпоративтік облигациялар, сондай-ақ ETF (биржалық инвестициялық қорлар) ұзақ мерзімде жоғары табыс әкелуі мүмкін. Алайда мұндай инвестициялар нарықтық тәуекелмен байланысты болғандықтан, қаржылық сауаттылықты немесе кәсіби инвестициялық кеңесшінің көмегін қажет етеді.

Қазақстандағы ETF (Exchange Traded Fund) – бұл KASE және AIX биржаларында жергілікті брокерлер арқылы сатып алуға болатын дайын бағалы қағаздар жиынтығы. Бұрын акцияларға инвестиция салу тек аз ғана адамдарға қолжетімді болса, қазір брокерлік шотты мобильді қосымша арқылы бірнеше минутта ашуға болады.

"Жоғары табыс табу мүмкіндігі әрдайым жоғары тәуекелмен қатар жүреді. Акциялардың бағасы, әсіресе қысқа мерзімде, қатты өзгеруі мүмкін. Мұны қысқа уақыт ішінде ешқандай тәуекелсіз үлкен табыс тапқысы келетін адамдар міндетті түрде ескеруі керек", – дейді экономист.

Бағалы металдар

Алтын мен күміс бұрыннан бері экономикалық тұрақсыздық кезінде ең сенімді активтердің бірі саналады. Бағалы металдар ұзақ мерзімде капиталды сақтауға көмектеседі. Бірақ депозит сияқты тұрақты табыс әкелмейді.

Мамандардың айтуынша, алтын мен күміске ұзақ мерзімге инвестиция салған дұрыс. Мысалы, қазір 100 мың теңгеге алтын сатып алсаңыз, 10 жылдан кейін дәл сол көлемді шамамен 1 миллион теңгеге сатуға мүмкіндік болуы мүмкін.

Өз бизнесіңізді ашу

Мүлікті сатудан түскен ақша жеке кәсіп ашуға немесе қолданыстағы бизнесті кеңейтуге бастапқы капитал бола алады. Егер жоба сәтті жүзеге асса, оның табыстылығы банк депозитінің пайызынан әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Алайда кәсіпкерлік әрдайым тәуекелмен байланысты. Сондықтан бизнесті бастамас бұрын мұқият дайындалып, нарықты зерттеп, қаржылық жоспар жасау қажет.

Алдын ала бастапқы шығындарды, ғимаратты жалға алу ақысын, қызметкерлердің жалақысын, салықтарды, сондай-ақ күтілген табыс болмай қалған жағдайда кемінде алты айлық қаржылық қорды есептеп қойған жөн.

Жылжымайтын мүлік

Қомақты қаражаты бар адамдардың бір бөлігі ақшасын қайтадан жылжымайтын мүлікке салуды жөн көреді.

Пәтерді жалға беру үшін сатып алу, коммерциялық нысан немесе жер телімін алу тұрақты табыс әкеліп, болашақта мүлік құнының өсуіне мүмкіндік береді. Алайда бұл жерде де мүлікті күтіп ұстау шығындарын, салықтарды, жалға алушы болмайтын кезеңдерді ескеру қажет.

Инвесторлар көбіне мынадай нысандарға назар аударады:

  • коммерциялық жылжымайтын мүлік (мысалы, кеңселер);
  • қоймалар;
  • қызмет көрсету бизнесіне арналған ғимараттар (шеберханалар);
  • туристік қалалардағы апартаменттер;
  • қарқынды дамып жатқан аудандардағы жер телімдері.

Нысанды таңдағанда тек сатып алу бағасын ғана емес, жөндеу, күтіп ұстау, салық төлеу және жалға алушылар ауысқан кездегі бос тұратын уақытты да есепке алу қажет.

Ірі қалаларда кей жағдайда автотұрақ иелері пәтер мен үйді жалға берушілерден де көп табыс табады. Олар жер телімін сатып алып, қажетті құжаттарын рәсімдеп, тұрақ ұйымдастырып пайда табады. Дегенмен мұндай бизнестің де тәуекелі бар. Себебі бос жатқан жерлерді құрылыс компаниялары жоғары бағамен сатып алып, орнына көпқабатты тұрғын үйлер салып жатады.

Білім мен кәсіби дағдыларға инвестиция салу

Ең аз бағаланатын инвестициялардың бірі – өзіңізге инвестиция жасау. Жаңа мамандық меңгеру, біліктілікті арттыру немесе қазіргі таңда сұранысқа ие цифрлық дағдыларды үйрену болашақта табысты едәуір арттыруы мүмкін. Алайда мұның нәтижесі бірден емес, бірнеше айдан кейін ғана байқалады.

Ең басты қағида – барлық қаражатты бір жерге салмау. Капиталды бірнеше құрал арасында бөлу тәуекелді азайтады.

Инвестиция салмас бұрын өзіңізге мынадай сұрақтарға жауап берген жөн:

  • Инвестиция қанша мерзімге салынады?
  • Жақын уақытта қанша ақша қажет болуы мүмкін?
  • Қандай деңгейдегі тәуекел сіз үшін қолайлы?

Инвестицияның мақсаты қандай: капиталды сақтау ма, тұрақты табыс табу ма, әлде қаражаттың барынша өсуіне қол жеткізу ме?

Сарапшылардың айтуынша, ешқандай тәуекелсіз жоғары табысқа кепілдік беретін әмбебап инвестиция тәсілі жоқ. Әрбір шешім адамның қаржылық мақсатына және елдегі қазіргі экономикалық жағдайға сай қабылдануы тиіс.

Бүгінде Қазақстан жағдайында ең қауіпсіз тәсіл – бірнеше инвестициялық құралды қатар пайдалану. Мұндай әдіс бір жағынан тұрақты табыс алуға мүмкіндік берсе, екінші жағынан болашақта активтердің құнының өсуінен пайда табуға жағдай жасайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
16:57, 25 ақпан 2026
Несие алу немесе үнемдеу: қымбат заттарды қалай тиімді сатып алуға болады
Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
16:58, Бүгін
Ұлттық банк майнерлердің табысын қалай пайдаланбақ – Тимур Сүлейменов түсініктеме берді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
16:27, Бүгін
Мүлікті сатқаннан кейін түсетін ақшадан қалай табыс табуға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: instagram/usykaa
18:25, Бүгін
Усик объяснил, почему никогда не выбирает себя лучшим боксёром
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
17:44, Бүгін
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
Казахстанских защитник Демият Сламбеков подписал контракт с &quot;Иртышом&quot;
17:26, Бүгін
Казахстанский защитник Демият Сламбеков подписал контракт с "Иртышом"
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
17:07, Бүгін
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: