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Қаржы

Ұлттық банк майнерлердің табысын қалай пайдаланбақ – Тимур Сүлейменов түсініктеме берді

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 16:58 Фото: unsplash
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 24 шілдеде өткен брифингте майнинг қызметінен түсетін табысты пайдалану жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Қазақстан Үкіметі стратегиялық цифрлық майнинг қағидаларын бекітті. Құжатқа сәйкес, майнинг компаниялары Ұлттық стратегиялық крипторезервті қалыптастыру үшін өндірілген цифрлық активтердің бір бөлігін ай сайын өтеусіз негізде аударып отырады.

"Криптомайнингті реттеу мәселесін талқылау кезінде біз көтерген ұсыныстардың бірі – майнерлер табысының бір бөлігі Ұлттық стратегиялық крипторезервке бағытталуы керек деген ұстаным болды", – деді Тимур Сүлейменов.

Оның айтуынша, бұл мәселе бойынша түпкілікті шешім әлі қабылданған жоқ.

"Біздің ойымызша, егер майнер Қазақстан аумағында жұмыс істеп, еліміздің электр энергиясын пайдаланып табыс тауып отырса, онда өндірген криптоактивтерінің белгілі бір бөлігін Ұлттық стратегиялық крипторезервке аударуы тиіс. Оның нақты қандай үлес болатыны әлі талқыланады. Ұлттық банк бұл активтерді сақтап, басқарып, олардың құнын арттырумен айналысады. Нәтижесінде бұл криптоактивтер Ұлттық қорға қосымша табыс әкелуі керек", – деді Ұлттық банк төрағасы.

Еске салайық, бұған дейін Тимур Сүлейменов көкөніс бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдірген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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