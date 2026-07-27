Қай өңір тұрғындары несиені жиі алады
Жалпы берешек көлемі 26 трлн теңгеге жақындады
Қазақстан Ұлттық банкінің мәліметінше, 1 шілдедегі жағдай бойынша халықтың банктер алдындағы жалпы қарызы 25,85 трлн теңгеге жеткен. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш 25,48 трлн теңге болған. Осылайша, тек маусым айының ішінде жеке тұлғалардың несие портфелі шамамен 369 млрд теңгеге ұлғайған.
Бұл берешектің басым бөлігі ұлттық валюта – теңгемен рәсімделген. Ал шетел валютасындағы несиелердің үлесі өте аз болып қала береді.
Несие көлемі бойынша көшбасшы
Ұлттық банктің мәліметіне сәйкес, 1 шілдедегі жағдай бойынша Алматы тұрғындарының банктер алдындағы қарызы 7,638 трлн теңгені құрады. Бұл – еліміздегі барлық өңірлер арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Екінші орында Астана тұр. Онда халықтың несие көлемі 4,236 трлн теңгеге жеткен. Үшінші орында Шымкент, мұнда тұрғындардың банктер алдындағы қарызы 2,05 трлн теңгені құрайды.
Облыстар арасында ең үлкен несие портфелі тіркелді: Қарағанды облысында – 1,39 трлн теңге, Ақтөбе облысында – 1,01 трлн теңге, Маңғыстау облысында – 861,9 млрд теңге, Жамбыл облысында – 830,8 млрд теңге.
Ал ең төменгі көрсеткіш Ұлытау облысында тіркелген. Ондағы халықтың банктер алдындағы берешегі 204,2 млрд теңгені құрайды.
Айта кетерлігі, Алматы тұрғындарының қарызы Ұлытау облысының көрсеткішінен 37 еседен астам көп. Мұндай үлкен айырмашылық еліміздің басқа бірде-бір өңірінде жоқ.
Халық көбіне қандай мақсатқа несие алады?
Халықтың жалпы қарызының ең үлкен бөлігі тұтынушылық несиелерге тиесілі. Шілде айының басында олардың жалпы көлемі 17,32 трлн теңгеге жеткен. Ал ипотекалық несиелердің көлемі 7,45 трлн теңгені құрады. Басқа мақсаттарға алынған несиелер бойынша берешек шамамен 1,08 трлн теңгені құрайды.
Алматыда тұтынушылық несиелердің жалпы көлемі 5,39 трлн теңгеден асып кеткен. Ал ипотекалық несиелер көлемі 1,96 трлн теңгені құрайды.
Ал Астанада, керісінше, ипотекалық несие портфелі еліміздегі ең ірі көрсеткішке жетіп, 2,19 трлн теңгені құрады. Бұл ретте қала тұрғындарының тұтынушылық несиелерінің көлемі 1,84 трлн теңге болды.
Бұған дейін Өзбекстан Қазақстанмен сауда көлемінің өсу қарқыны бойынша Қытайды қуып жеткенін жазғанбыз.