Қазақстан біртіндеп цифрлық төлемдер еліне айналып келеді - статистика
Қош бол, қолма-қол ақша: қазақстандықтар банкоматтардан бұрын-соңды болмаған ең аз көлемде ақша шешкен
Қолма-қол ақшаға сұраныс азайып келеді
2026 жылдың қаңтар–маусым айлары аралығында қазақстандық және шетелдік банктер шығарған карталардың иелері банкоматтар арқылы 12,56 трлн теңге қолма-қол ақша шешіп алған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3%-ға аз, деп мәлімдеді Қазақстан Ұлттық банкі.
Биылғы көрсеткіштің ерекшелігі – төмендеу номиналды мәнде, яғни инфляцияны есепке алмағанда да байқалып отыр. Басқаша айтқанда, ел тұрғындары бағаның өсуіне қарамастан қолма-қол ақшаны бұрынғыдан сирек шешетін болған.
Бұл – кемінде 2017 жылдан бері алғашқы жартыжылдықтағы алғашқы номиналды төмендеу. Оның үстіне, теріс динамика алты ай қатарынан сақталып келеді. Қаңтардан маусымға дейін банкоматтар арқылы берілген ақша көлемі әр ай сайын өткен жылдың сәйкес айындағы көрсеткіштен төмен болды.
Инфляцияны есептегенде төмендеу одан да айқын
Бірінші кредиттік бюро сарапшыларының мәліметінше, нақты мәнде банкоматтар арқылы қолма-қол ақша шешу көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,5%-ға қысқарған. Бұл – инфляцияны есепке алғандағы төмендеу қатарынан екінші жыл тіркеліп отыр. Алғашқы осындай жағдай 2026 жылдың ақпанында байқалған.
Салыстырып қарасақ, 2025 жылдың қаңтар–маусымында нақты төмендеу 1,4% болған, ал 2023 жылдың алғашқы жартыжылдығында 13% болды. Алайда ол кезде инфляция 17,8%-ға жеткен еді. Қазір инфляция шамамен 11% деңгейінде. Сондықтан биылғы төмендеу анағұрлым маңызды көрсеткіш саналады. Сонымен қатар нақты мәндегі құлдырау 14 ай қатарынан, яғни өткен жылдың мамыр айынан бері жалғасып келеді.
Азайып жатқан тек шешілген ақша көлемі ғана емес, операциялар саны да. Алты ай ішінде банкоматтар арқылы 109,9 млн операция жасалған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4%-ға аз. Ұлттық банктің мәліметінше, мұндай үрдіс пандемия кезеңінен бері байқалады. Соңғы жылдары тек 2024 жылдың алғашқы жартыжылдығында ғана операциялар саны 1%-ға өскен.
Қазақстан цифрлық төлемдер еліне айналып келеді
Қолма-қол ақша шешу көлемінің азаюы электронды төлемдердің кеңінен таралуымен қатар жүріп жатыр.
Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының мәліметіне сәйкес, 2025 жылдың қорытындысында банктік карталар арқылы жасалған барлық операциялардың 87,2%-ы қолма-қол ақшасыз төлемдерге тиесілі болған. Бір жыл ішінде бұл көрсеткіш небәрі 0,5 пайыздық тармаққа өскен. Бұл қолма-қол ақшасыз төлемдер нарығының жоғары деңгейде қалыптасқанын көрсетеді.
Қазіргі таңда ең кең таралған төлем тәсілі – интернет арқылы төлем жасау. Оның үлесіне барлық электронды операциялардың 80%-ы тиесілі. Ал QR-код арқылы төлемдер – 10,3%, POS-терминалдар арқылы төлемдер – 9,6%.
Сонымен қатар дәл QR-төлемдер өз позициясын нығайтып келеді. Олар шағын дүкендер мен қызмет көрсету саласында негізгі төлем құралына біртіндеп айналып барады.
Цифрлық төлем қызметтерін ең белсенді пайдаланатын өңірлер Алматы қаласы, Астана қаласы және Шымкент қаласы.
Ал өткен жылы қолма-қол ақшасыз төлемдердің үлесі ең жоғары қарқынмен артқан өңірлер: Ұлытау облысы – +3,4%; Ақмола облысы – +3,2%; Жетісу облысы – +2,7%.
Бұған дейін қазақстандықтардың банктерден бір жыл ішінде тағы 3,3 трлн теңге қарыз алғанын жазғанбыз.