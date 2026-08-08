Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 8 тамыз
Сурет: pexels
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 8 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 469,68 теңге; евро – 541,26 теңге; Ресей рублі – 5,71 теңге; Қытай юаны – 69,08 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 466,05 теңге, сату - 473,05 теңге.
- Евро: сатып алу - 534,05 теңге, сату - 537,52 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,45 теңге, сату - 5,65 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 468,72 теңге, сату - 470,87 теңге.
- Евро: сатып алу - 538,25 теңге, сату - 543,58 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,51 теңге, сату - 5,64 теңге.
Бұған дейін Қазақстанда бір жылда 1 АҚШ доллары шамамен 70 теңгеге арзандағанын жазғанбыз.
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