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Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 8 тамыз

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 8 тамыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 13:01 Сурет: pexels
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 8 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 469,68 теңге; евро – 541,26 теңге; Ресей рублі – 5,71 теңге; Қытай юаны – 69,08 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 466,05 теңге, сату - 473,05 теңге.
  • Евро: сатып алу - 534,05 теңге, сату - 537,52 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,45 теңге, сату - 5,65 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 468,72 теңге, сату - 470,87 теңге.
  • Евро: сатып алу - 538,25 теңге, сату - 543,58 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,51 теңге, сату - 5,64 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда бір жылда 1 АҚШ доллары шамамен 70 теңгеге арзандағанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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