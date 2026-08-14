Қазақстанда қай мамандар 1 млн теңгеден көп табыс табады
Бүгінде қандай мамандар жоғары бағаланады?
Тамыз айының ортасында Enbek электронды еңбек биржасында 66 мыңнан астам бос жұмыс орны жарияланды. Вакансиялардың басым бөлігі Алматы мен Астана қалаларында, сондай-ақ Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарында шоғырланған.
Сонымен қатар ең жоғары жалақы ұсыныстары еңбек нарығында біркелкі бөлінбеген. 900 мың теңге және одан жоғары жалақы ұсынылатын бос жұмыс орындары кездеседі. Оның үстіне мұндай ұсыныстар тек мұнай-газ саласында ғана емес.
Астанада жоғары жалақы ұсынылатын вакансиялардың бірі – қызметкерлердің еңбекақысы мен сыйақыларына жауап беретін HR саласындағы маман. Жұмыс беруші бұл қызметке 880 мың теңгеден бастап жалақы ұсынады. Кандидаттан жоғары білім және кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі талап етіледі.
Ал Қарағандыда басшының көмекшісіне бұдан да жоғары жалақы – 971 мың теңгеден бастап ұсынылған. Вакансия сипаттамасында бұл қызмет "нарықты дамыту, жалға беру қатынастары және экологиялық бағдарламалар жөніндегі директор кеңесшісі" ретінде көрсетілген.
Мұнай-газ саласында жалақы дәстүрлі түрде 800 мың теңгеге дейін жетеді. Мәселен, Атырау облысында өндірістік операциялар жөніндегі инженерге бес жылдық тәжірибесі және вахталық жұмыс жағдайында 800 мың теңге ұсынылады.
Жоғары жалақы алатын мамандар қатарында мұғалімдер де бар
Enbek.kz-тегі қазіргі ұсыныстардың ең назар аударарлық тұстарының бірі – білім беру саласындағы вакансиялар.
Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысындағы мектепте математика пәнінің мұғаліміне 527 мың теңгеден бастап жалақы ұсынылады. Бұл ретте жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. Ал Қарағандыда орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміне 529 мың теңгеден бастап жалақы қарастырылған, мұнда да еңбек өтілі міндетті емес.
Салыстыру үшін, Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, 2026 жылдың I тоқсанында Қазақстандағы білім беру саласындағы орташа айлық атаулы жалақы 315 мың теңгені құрады. Орта білім беру саласында бұл көрсеткіш 334 мың теңге, ал жоғары білім беру саласында 451 мың теңге болған.
Жоғары жалақы басқа салаларда да кездеседі. Астанада бас қаржы менеджеріне 700 мың теңгеден, Атырау облысында сатып алу жөніндегі маманға 800 мың теңгеден, ал Астанада кадрлар бөлімінің басшы орынбасарына 700 мың теңгеден бастап жалақы ұсынылған.
Астанадағы медициналық ұйымдағы бөлім меңгерушісіне 600-700 мың теңге көлемінде жалақы көрсетілген. Яғни 700 мың теңгелік межеге коммерциялық және өндірістік компанияларда ғана емес, әлеуметтік салада да қол жеткізуге болады.
Миллион теңгеден жоғары жалақы ұсынылатын мамандықтар
Enbek-тің шілде айындағы мәліметіне сәйкес, мамандықтар арасында ең жоғары жалақы бағдарламалық жасақтама сәулетшісіне ұсынылған – шамамен 1,1 млн теңге.
Одан кейінгі орында ұшу қауіпсіздігі жөніндегі инженер-инспекторлар тұр. Оларға жұмыс берушілер шамамен 910 мың теңге төлеуге дайын болған.
Алайда екі жағдайда да сөз аз ғана мамандандырылған вакансия туралы болып отыр. Мұндай ұсыныстар еңбек нарығының жалпы жағдайын көрсетпейді және бос орын толтырылғаннан кейін тез жоғалуы мүмкін.
Сонымен бірге жоғары жалақы ұсыныстарының құрылымы тар, яғни, техникалық біліктілігі немесе жоғары жауапкершілігі бар мамандарға сұраныс жоғары екенін көрсетеді.
Автовоз жүргізушісіне – 1,2 млн, коммерциялық директорға – 1,5 млн теңге
Жеке рекрутингтік платформада қазіргі уақытта айына 500 мың теңгеден бастап жалақы ұсынылатын 14 199 вакансия бар.
Бұл жерде ең жоғары жалақы көлемі айтарлықтай жоғары. Мәселен, Қазақстан бойынша желінің операциялық директорына 800 мыңнан 1,5 млн теңгеге дейін жалақы ұсынылады. Ал Қазақстандағы маркетинг бөлімінің басшысына 700 мыңнан 1,2 млн теңгеге дейін төлеуге дайын.
Соңғы жағдайда жұмыс берушілер іс жүзінде ел бойынша желінің маркетинг жүйесін нөлден құратын маманды іздеп отыр. Ол аналитиканы енгізіп, жарнаманың тиімділігін арттырып, клиент тартудың жаңа арналарын іске қосып, жеке бөлім құруы тиіс.
Ал CE және C1E санаттары бар автовоз жүргізушісі ешқандай қосымша шартсыз бірден 1,2 млн теңге жалақыға және одан әрі жалақысының өсуіне үміт арта алады.
Нақты бір салаға маманданған білікті маманданған білікті қызметкерлерге де ұсыныстар бар. Проктолог-хирургке бір жылдан үш жылға дейінгі тәжірибесі болған жағдайда 700 мың теңгеден, ал алты жылдан астам еңбек өтілі бар бас бухгалтерге 800 мың теңгеден бастап жалақы ұсынылады.
Клиенттермен жұмыс жөніндегі менеджерге 600 мыңнан 1 млн теңгеге дейін, ал әйелдер киімі дүкеніндегі сатушы-кеңесшіге 500 мыңнан 1 млн теңгеге дейін жалақы қарастырылған.
Вакансиялардың тағы бір тобы халықаралық клиенттермен жұмыс істеуге байланысты. Мысалы, ағылшын тілін білетін Sales Representative қызметіне 2600 доллардан бастап жалақы ұсынылады.
Мұндай вакансияларда еңбек шарттарын мұқият тексеру қажет: төлем валютасы, ресми жұмысқа орналасу тәртібі, салықтар және нақты табыс көлемі соңғы алатын жалақыға айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Қазақстанның қай өңірлерінде жалақы жоғары?
Ұлттық статистика бюросының деректері жоғары жалақы жекелеген өңірлерде жиі кездесетінін көрсетеді.
2026 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша орташа жалақы мөлшері жөнінен Ұлытау облысы бірінші орынға шықты – айына 637 мың теңге. Одан кейін Атырау облысы – 610 мың теңге және Маңғыстау облысы – 608 мың теңге.
Астанада орташа жалақы 559 мың теңге, ал Алматыда 551 мың теңге болды.
Салалық статистика ең жоғары жалақы ұсыныстарының қайдан пайда болатынын түсіндіреді.
2026 жылдың I тоқсанында тау-кен өнеркәсібіндегі орташа жалақы 1,068 млн теңгені құрады. Әуе көлігінде бұл көрсеткіш шамамен 1,1 млн теңге, құбыржол көлігінде 1 млн теңгеден сәл жоғары болды. Ал компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және ілеспе қызметтер саласында орташа жалақы 1,283 млн теңгеге жетті.
Қаржы және сақтандыру қызметінде орташа жалақы 1,01 млн теңге, ал бас компаниялар қызметі мен басқару бойынша консультациялық қызметтерде 1,218 млн теңге болған.
Алайда салалар бойынша орташа көрсеткіш әрбір қызметкер дәл осындай жалақы алады дегенді білдірмейді. Бұл есепке басшылар да, қатардағы қызметкерлер де кіреді. Сондықтан орташа көрсеткіштер жекелеген вакансияларда көрсетілген жалақыдан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.