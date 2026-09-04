Базалық мөлшерлеменің төмендеуінен қазақстандықтар не күтеді – сарапшылар пікірі
Инфляция мөлшерлемені төмендетуге мүмкіндік берді
Қазақстан Ұлттық банкінің Ақша-кредит саясаты жөніндегі комитеті базалық мөлшерлемені 0,5 пайыздық тармаққа төмендетіп, жылдық 16,25% деңгейіне түсірді. Мөлшерлеме дәлізі +/- 1 пайыздық тармақ болып белгіленді.
Бұл шешім инфляцияның баяулауына байланысты қабылданды. Тамыз айында жылдық инфляция 9,8%-ды құрады, ал дезинфляция процесі қатарынан 11 ай бойы жалғасып келеді. Азық-түлік инфляциясы 9,5%-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар инфляциясы 11,4%-ға, қызмет көрсету саласындағы инфляция 8,9%-ға дейін төмендеді.
Сонымен қатар халықтың инфляциялық күтулері де азайды. Шілдеде бұл көрсеткіш 12,1% болса, маусымда 13,4% болған. Нарықтың кәсіби қатысушылары жыл соңындағы инфляцияны 10% деңгейінде күтеді.
Осыған байланысты 2026 жылға арналған инфляция болжамы 9-11% аралығында сақталды. Алайда келесі жылға арналған болжам жоғары қарай қайта қаралды.
"2027 жылға арналған болжам 6,5-8,5%-ға дейін көтерілді. Бұған сыртқы инфляцияның өсуі, реттелетін бағалар бойынша болжамдардың қайта қаралуы, сондай-ақ фискалдық ынталандырудың артуы себеп болды", – деп хабарлады Ұлттық банк.
Осылайша, қазіргі инфляция Ұлттық банкке мөлшерлемені төмендетуге мүмкіндік беріп отыр. Алайда орта мерзімді тәуекелдер бұл процесті тым жылдам жүргізуге мүмкіндік бермейді.
Нақты мөлшерлеме әлі де жоғары
Қаржыгер Андрей Чеботарев қазіргі шешімді қалыптасқан үрдістің жалғасы деп санайды.
"Қазіргі төмендету – бұл белгілі бір дәрежеде абайлап жүргізіліп жатқан циклдің бір бөлігі. Мұнда 16,25% номиналды мөлшерлемеден гөрі нақты мөлшерлеме маңызды. Яғни базалық мөлшерлемеден инфляцияны шегергендегі көрсеткіш. Инфляция 9,8% болғанда, нақты мөлшерлеме шамамен 6,45%-ды құрайды. Бұл әлі де жоғары және әлемдегі ең жоғары нақты мөлшерлемелердің бірі. Дегенмен бұрынғыға қарағанда сәл төмендеді", – деді Андрей Чеботарев.
Сондықтан базалық мөлшерлеменің 0,5 пайыздық тармаққа төмендеуі қаржылық жағдайдың бірден айтарлықтай жеңілдейтінін білдірмейді.
Несие мөлшерлемесі бірден төмендемейді
Базалық мөлшерлеменің өзгеруі алдымен қаржы жүйесі арқылы өтеді, содан кейін ғана банк өнімдерінің құнына әсер етеді. Бұл процесс белгілі бір уақытты қажет етеді.
"Қарыз алушылар төмендеуді бірден сезінбейді. Мөлшерлеменің экономикаға берілу механизмі алты айдан және одан да ұзақ уақыт жұмыс істейді. Ал депозиттер бірнеше апта ішінде әсер етеді, несиеге әсері баяуырақ болады. Ең алдымен қысқа мерзімді айналым қаражатының құны төмендейді, инвестициялық қаржының құны емес", – деді сарапшы.
Несие құны тек базалық мөлшерлемеге байланысты емес. Банктер қаржыландыру құнын, несие тәуекелін, қарыз мерзімін және басқа да факторларды ескереді. Сондықтан базалық мөлшерлеме бұл көрсеткішке әсер еткенімен, оны толық анықтамайды.
Бизнес үшін 0,5 пайыздық тармақ әзірге жеткіліксіз
Кәсіпкерлер үшін қаржының құны инвестициялық шешім қабылдауда аса маңызды. Алайда Чеботаревтің пікірінше, қазіргі төмендеу көптеген жобалардың экономикасын айтарлықтай өзгертуге жеткіліксіз.
"Корпоративтік несиелердің орташа мөлшерлемесі 16,4% болған жағдайда, жарты пайыздық тармақ бизнестің логикасын өзгертпейді. Корпоративтік несиенің орташа мерзімі – 9,9 ай. Инвестициялық цикл басталуы үшін мөлшерлеме әлдеқайда төмендеуі керек", – деді ол.
Сонымен бірге сарапшы ақша-кредит саясатының бағыты өзгергенінің өзін маңызды фактор деп санайды.
"Бұл, сөзсіз, маңызды белгі. Реттеуші мөлшерлемені төмендетіп жатыр, өзінің саясатын өзгертуде. Бизнес инвестицияларды жоспарлай бастайды, ал банктер ұзақ мерзімді өнімдерге мөлшерлеменің төмендеуін енгізеді", – деді Андрей Чеботарев.
Экономикаға арзанырақ ақша қажет
Экономист Асқар Қысықов қазіргі мөлшерлеменің төмендеуін тактикалық емес, стратегиялық қадам деп бағалайды.
"Базалық мөлшерлеменің қазіргі төмендеуі аз болғанымен, бұл жақсы бағыттың бастамасы. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені қатарынан үшінші рет төмендетіп отыр және оған қажетті жағдай бар. Банктерде өтімділік бар, бизнеске арзанырақ несие қажет. Бұл жалпы экономикаға айтарлықтай серпін беруі мүмкін", – деді Асқар Қысықов.
Оның айтуынша, шешімді бағалау кезінде болашақ инвестициялық белсенділікті де ескеру қажет.
"Президент Қазақстанды "Үлкен құрылыс алаңы" деп атады, сондықтан ірі инвестициялар қажет болады. Экономикаға қолжетімді қаржы ресурстары керек. Мөлшерлеменің төмендеуі инвестициялық белсенділікті жандандыруға көмектесуі тиіс, әсіресе бұл үрдіс жалғаса берсе", – деді сарапшы.
Несие құны төмендейді
Сонымен қатар Қысықов халық базалық мөлшерлеменің өзгерісін бірден сезінбейтінін айтты.
"Бұл жеткілікті ұзақ процесс болады. Оның себебі – банк өнімдері базалық мөлшерлемемен бір уақытта өзгермейді. Өзгерісті алғаш болып депозит иелері сезінеді – пайыздық мөлшерлемелер біртіндеп төмендейді. Одан кейін бұл несие алатын адамдарға әсер етеді", – деді ол.
Сарапшының пікірінше, одан арғы әсерді инфляция динамикасымен бірге бағалау қажет.
"Инфляция бойынша бір таңбалы көрсеткішке өттік. Төмендеу айтарлықтай болды – 2025 жылғы қыркүйектегі 12,9%-дан қазіргі 9,8%-ға дейін түсті. Егер бағаның өсуі одан әрі баяуласа, несие құнының төмендеуі тұрақты негізде жүреді", – деді Асқар Қысықов.
Ұлттық банк не себепті үзіліс жасауы мүмкін?
Мөлшерлеменің төмендеуіне қарамастан, реттеуші инфляциялық тәуекелдердің сақталып отырғанын атап өтті. Бұл базалық мөлшерлеменің әрі қарай төмендеуі міндетті түрде жалғаспайтынын білдіреді.
Андрей Чеботарев төмендеуді тоқтатуы мүмкін үш негізгі факторды атады.
"Егер инфляция қайта өссе, әсіресе азық-түлік инфляциясы жоғарыласа, төмендеу тоқтауы мүмкін. Екінші себеп – теңгенің әлсіреуі және оның салдарынан бағаның өсуі. Үшінші себеп – фискалдық ынталандыру. Егер Ұлттық қордан "үлкен құрылысқа" көп қаражат жұмсалса, экономикаға сұраныс келеді. Ал Ұлттық банк дәл осы сұранысты тежеуге тырысып отыр", – деді сарапшы.
Алайда оның бағалауынша, бұл тәуекелдер мөлшерлеменің кері бағытта өсуіне әкелмейді.
"Мөлшерлеменің қайта көтерілуіне бұл факторлар екіталай себеп болады. Бірақ осы үш сценарийдің кез келгені орын алса, мөлшерлемені төмендетуде үзіліс болуы әбден мүмкін", – деді Чеботарев.
Ұлттық банк те бұл мәселеге сақтықпен қарайтынын білдірді.
"Мөлшерлемеге қатысты кейінгі шешімдер инфляция туралы келіп түсетін деректерге, оның болжамды траекторияға сәйкестігіне, ішкі сұраныстың динамикасына, инфляциялық күтулерге және реттелетін бағаларға, сондай-ақ фискалдық және квазифискалдық ынталандырудың ауқымы мен әсеріне қарай қабылданады", – деп хабарлады Ұлттық банк.
Реттеушінің бүкіл ақша-кредит саясаты инфляцияны 2028 жылы орта мерзімді 5% мақсатты деңгейге дейін төмендетуге бағытталады.
Бұған дейін қазақстандықтардың нығайған теңгеден қандай пайда көретіні туралы жазған болатынбыз.