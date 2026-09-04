#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
456.56
530.52
5.28
Қаржы

Базалық сыйақы мөлшерлемесінің төмендеуі: енді несие пайыздары арзандайды ма?

Несие, пайыз, базалық мөлшерлеме, Ұлттық банк, Тимур Сүлейменов, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 17:33 Сурет: freepik
ҚР Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 4 қыркүйекте өткен брифинг барысында базалық сыйақы мөлшерлемесінің төмендеуі несиелер пен ипотеканың аздап болсын, арзандауына неге түрткі болмағаны туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Тимур Сүлейменов базалық сыйақы мөлшерлемесінің несие құнына әсері бірден емес, араға белгілі бір уақыт салып (кідіріспен) байқалатынын атап өтті.

"Сыйақы мөлшерлемелері төмендеп бастады, онда да біртіндеп", – деді ол.

Сонымен қатар, оның айтуынша, бұрын алынған несие міндеттемелеріне ағымдағы шешім еш әсер етпейді.


"Шарт қайта қаралмайынша немесе толық өтелмейінше, жаңа жарияланған базалық сыйақы мөлшерлемесі сізге еш әсер етпейді. Биыл банктердің кірістілігі абсолютті мәнде де, пайыздық көрсеткіште де айтарлықтай төмендеді. Return on Assets (активтердің рентабелділігі) пен Return on Equity (меншікті капиталдың рентабелділігі) көрсеткіштерінің аса жоғары кезеңі аяқталды. Біз ұсынған, Үкімет пен Парламент қолдаған бірқатар салықтық жаңа өзгерістер күшіне еніп, жүзеге асырылуда. Функционалдық реттеу, макро және микроқаржылық реттеу шараларының бірқатары іске асырылды. Яғни, банктердің кірістілігі төмендеді, ал оның әсерлері несие берушінің де, қарыз алушының да тарапында жүріп жатыр", деп түсіндірді Ұлттық банк басшысы.

Бұған дейін Ұлттық банк базалық сыйақы мөлшерлемесін 16,75%-дан 16,25%-ға дейін төмендеткені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Бөлшек сауда, цифрлық теңге, қолданыс, Ұлттық банк, Тимур Сүлейменов
17:58, Бүгін
Цифрлық теңге қандай жағдайда бөлшек саудада қолданылуы мүмкін - Ұлттық банк басшысының жауабы
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
16:20, 24 шілде 2026
Базалық мөлшерлеменің төмендеуі несие мен депозитке қалай әсер етеді
Инфляция, 2026, Ұлттық банк, Тимур Сүлейменов, баға өсімі, баяулау, факторлар
17:20, Бүгін
Ұлттық банк инфляция көрсеткішінің төмендеуіне қандай факторлар ықпал еткенін айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ФК &quot;Туран&quot;
20:33, Бүгін
Появился видеообзор матча Первой лиги "Каспий М" - "Туран"
Мирра Андреевая
20:07, Бүгін
Мирра Андреева оценила свою форму после разгромной победы на US Open - 2026
Хамзат Чимаев перед боем в UFC
19:34, Бүгін
Хамзат Чимаев хочет провести следующий бой в UFC в октябре
Николя Бройяр
19:06, Бүгін
Французский велогонщик Бройяр перешёл в "Астану"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: