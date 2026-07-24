Базалық мөлшерлеменің төмендеуі несие мен депозитке қалай әсер етеді
Фото: freepik
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 24 шілдеде өткен брифингте базалық мөлшерлеменің төмендеуінің экономикаға әсері туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, бұл шешімнің ықпалы бірден байқалмайды.
"Базалық мөлшерлеме – экономикадағы ақша құнына әсер ететін маңызды макроэкономикалық құрал. Ол несиелер мен депозиттердің мөлшерлемесіне, мемлекеттік борыштың құнына, ақша нарығындағы жағдайға және басқа да көрсеткіштерге ықпал етеді. Сондықтан оның әсері уақыт өте келе байқалады. Бүгін мөлшерлемені өзгертіп, ертең барлық көрсеткіш бірден қайта есептеледі деуге болмайды", – деді Тимур Сүлейменов.
Ол нақты нәтиже бірнеше айдан кейін ғана көрінуі мүмкін екенін атап өтті.
"Әсер ету мерзімі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, нарықтық ипотека туралы айтсақ, бұл көбіне екінші деңгейлі банктердің базалық мөлшерлеменің өзгеруіне қаншалықты жылдам әрекет ететініне байланысты. Бірақ бұл бір-екі айдың ішінде болмайды. Әдетте әсері үш айдан алты айға дейінгі аралықта байқалады", – деді Ұлттық банк төрағасы.
Еске салайық, бұған дейін Тимур Сүлейменов Ұлттық банктің майнинг қызметінен түсетін табыстың бір бөлігін қалай пайдалануды жоспарлап отырғаны туралы айтқан болатын.
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