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Пайдалы кеңес: Қазақстанда кәсіп ашу үшін қалай грант ақшаға қол жеткізуге болады

Кәсіпкерлік, пайдалы кеңес, Қазақстан, кәсіп ашу, грант , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 17:17 Сурет: pixabay
Өз ісін ашқысы келетін, бірақ бәрін неден бастау керектігін білмейтін Қазақстан азаматтарына қатысты құнды мәлімет жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы сипаттағы пайдалы ақпаратпен "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 9 қыркүйекте бөлісті:

Мамандар gov.kz порталындағы "Бизнесті тіркеу" бөлімінде "Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқыту және өз кәсібін ашуға берілетін қайтарымсыз грант туралы ақпарат жинақталғанын айтады.

Мұнда оқуға және грант алуға кімдер өтініш бере алатынын, өтінішті қалай беруге болатынын және қандай талаптар бар екенін біле аласыздар.

Бастауыш кәсіпкерлерге арналған мүмкіндіктер туралы толығырақ төмендегі тізбектен көріп, біле аласыздар:

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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