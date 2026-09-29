Алтын бағасы күрт құлдырады
Фото: pexels
28 қыркүйекте Comex биржасында желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы трой унциясына 4150 доллардан төмендеп, 2026 жылғы 4 тамыздан бергі ең төменгі көрсеткішке жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az сауда алаңындағы мәліметтерге сүйеніп жазуынша, Қазақстан уақытымен сағат 19:47-де алтын бағасы 3,98%-ға төмендеп, бір трой унциясы үшін 4149,3 долларды құрады.
Сағат 19:52-де фьючерс бағасы одан әрі төмендеп, 4145,9 долларға (-4,06%) түсті.
Осылайша, Comex биржасындағы алтын фьючерсінің бағасы бір трой унциясы үшін 4250 доллардан төмендеп, 5 тамыздан бергі ең төменгі деңгейге жетті.
Бұған дейін Қазақстанда қаржылық еркіндікке қалай қол жеткізуге болатыны туралы сарапшылардың үш стратегиясы жарияланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript