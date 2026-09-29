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Қаржы

Алтын бағасы күрт құлдырады

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 12:35 Фото: pexels
28 қыркүйекте Comex биржасында желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы трой унциясына 4150 доллардан төмендеп, 2026 жылғы 4 тамыздан бергі ең төменгі көрсеткішке жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az сауда алаңындағы мәліметтерге сүйеніп жазуынша, Қазақстан уақытымен сағат 19:47-де алтын бағасы 3,98%-ға төмендеп, бір трой унциясы үшін 4149,3 долларды құрады.

Сағат 19:52-де фьючерс бағасы одан әрі төмендеп, 4145,9 долларға (-4,06%) түсті.

Осылайша, Comex биржасындағы алтын фьючерсінің бағасы бір трой унциясы үшін 4250 доллардан төмендеп, 5 тамыздан бергі ең төменгі деңгейге жетті.

Бұған дейін Қазақстанда қаржылық еркіндікке қалай қол жеткізуге болатыны туралы сарапшылардың үш стратегиясы жарияланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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