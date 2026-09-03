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Әлем

Алтын бағасы қысқа уақыт ішінде күрт төмендеді

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 08:12 Фото: unsplash
Comex биржасында желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы 2026 жылғы 7 тамыздан бері алғаш рет бір троя унциясы үшін 4350 доллардан төмен түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az мәліметінше, 2 қыркүйекте Қазақстан уақытымен сағат 06:51-де алтынның бағасы 3,08%-ға арзандап, бір троя унциясы үшін 4343,6 доллар болды.

Сағат 07:10-да бағалы металдың арзандауы жалғасып, фьючерс құны 3,21%-ға төмендеді. Нәтижесінде бір троя унциясы алтынның бағасы 4337,5 долларды құрады.

Бұған дейін алтын бағасының 19 тамызбен салыстырғанда күрт өзгергені хабарланған еді. Сондай-ақ қаражатын алтынға салуды жоспарлап жүргендер үшін оны дұрыс сатып алудың үш тәсілі туралы жазған болатынбыз.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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