Алтын бағасы қысқа уақыт ішінде күрт төмендеді
Фото: unsplash
Comex биржасында желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы 2026 жылғы 7 тамыздан бері алғаш рет бір троя унциясы үшін 4350 доллардан төмен түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az мәліметінше, 2 қыркүйекте Қазақстан уақытымен сағат 06:51-де алтынның бағасы 3,08%-ға арзандап, бір троя унциясы үшін 4343,6 доллар болды.
Сағат 07:10-да бағалы металдың арзандауы жалғасып, фьючерс құны 3,21%-ға төмендеді. Нәтижесінде бір троя унциясы алтынның бағасы 4337,5 долларды құрады.
Бұған дейін алтын бағасының 19 тамызбен салыстырғанда күрт өзгергені хабарланған еді. Сондай-ақ қаражатын алтынға салуды жоспарлап жүргендер үшін оны дұрыс сатып алудың үш тәсілі туралы жазған болатынбыз.
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