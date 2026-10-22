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Қазақстанда жартылай асыл тасы бар жаңа монета айналымға шығады

Қазақстанда жартылай асыл тасы бар жаңа монета айналымға шығады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 16:03 Сурет: nationalbank.kz
2026 жылғы 22 қазанда Қазақстан Ұлттық банкі "Сиқырлы символдар" монеталар сериясындағы "AQYQ" коллекциялық монетасын айналымға шығаратынын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы монетарлық реттеушінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Коллекциялық монета туралы

"AQYQ" атауы қазақтың "ақық" сөзімен байланысты. Бұл сөз халцедон тобына жататын, әшекей бұйымдар мен сәндік заттарды жасауда қолданылатын жартылай асыл тастарды білдіреді.

Монетаның дизайнында қазақтың зергерлік өнерінің дәстүрлері көрініс тапқан. Атап айтқанда, монетада дәнекерлеп өрнек салу әдісі, сыртқы бетінде ою-өрнек және сердоликпен инкрустациялау техникасы қолданылған. Монетаның жоғарғы бөлігінде шынжыр немесе бау өткізуге арналған тесік бар. Осылайша, оны әшекей ретінде тағуға болады, деп хабарлады Ұлттық банктің баспасөз қызметі.

Монета 925 сынамалы күмістен жасалған, ішіне сердолик тасы орнатылған. Салмағы – 20 грамм, диаметрі- 33 мм. Дайындалу сапасы – antique silver, номиналы – 1 000 теңге. Таралымы – 5 000 дана.

Сердолик немесе карнеол – халцедонның қызғылт-қызыл, сары-қызыл немесе қызғылт сары-қызыл түсті түрі. Бұл – жартылай асыл тас.

Монетаның суреті

Қазақстанда жартылай асыл тасы бар жаңа монета айналымға шығады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 16:03

Сурет: nationalbank.kz

Ұлттық банктің мәліметінше, коллекциялық монеталар Қазақстанның бүкіл аумағында барлық төлем түрлері бойынша өздерінің номиналдық құнына сәйкес міндетті түрде қабылданады. Сондай-ақ олар банктік шоттарға есепке жатқызу, ақша аудару, ұсақтау және айырбастау үшін де қабылдануға тиіс.

Монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған.

Коллекциялық монеталар 2026 жылғы 27 қазаннан бастап Ұлттық банктің интернет-дүкені арқылы сатылады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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