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Ұлттық банк ерекше таңбасы бар жаңа монетаны айналымға шығарады

Ұлттық банк ерекше ендірмесі бар жаңа монетаны айналымға шығарады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 15:12 Сурет: Zakon.kz.
2026 жылғы 9 қазанда Қазақстан Ұлттық банкі "Қазақстанның жер қойнауы" монеталар сериясынан "Nb (ниобий)" коллекциялық монетасын айналымға шығарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақша-кредит саясатын реттеуші органның баспасөз қызметі ресми хабарлады.

Коллекциялық монета туралы

Монета 925 сынамалы күмістен жасалған және ниобий ендірмесі бар. Жалпы салмағы – 32,8 грамм. Оның ішінде 925 сынамалы күмістің салмағы – 31,1 грамм, ал ниобий элементінің салмағы – 1,7 грамм.

Монетаның диаметрі – 38,61 мм. Дайындалу сапасы – proof, номиналы – 1 000 теңге. Жалпы таралымы – 1 000 дана.

Ниобий – атомдық нөмірі 41 болатын сирек металл. Ол металлургияда, электроникада, сондай-ақ аэроғарыш және атом өнеркәсібінде қолданылады. Металлдың атауы ежелгі грек мифологиясындағы Танталдың қызы Ниобаның есімінен шыққан.

Монетаның суреті

Ұлттық банк ерекше ендірмесі бар жаңа монетаны айналымға шығарады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 15:12

Сурет: Zakon.kz.

Ұлттық банк коллекциялық монеталардың Қазақстан аумағында барлық төлем түрлері бойынша өз номиналдық құнымен міндетті түрде қабылданатынын атап өтті. Сондай-ақ оларды еліміздің барлық банктерінде банк шоттарына есептеу, аудару, ұсақтау және айырбастау үшін пайдалануға болады.

Монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған.

Коллекциялық монеталарды сату 2026 жылғы 12 қазаннан бастап Ұлттық банктің интернет-дүкені арқылы жүзеге асырылады.

Еске салайық, 2026 жылғы 31 тамызда Ұлттық банк "Қозы Көрпеш – Баян сұлу" коллекциялық монетасын айналымға шығаратынын хабарлаған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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