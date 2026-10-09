Ұлттық банк ерекше таңбасы бар жаңа монетаны айналымға шығарады
Бұл туралы ақша-кредит саясатын реттеуші органның баспасөз қызметі ресми хабарлады.
Коллекциялық монета туралы
Монета 925 сынамалы күмістен жасалған және ниобий ендірмесі бар. Жалпы салмағы – 32,8 грамм. Оның ішінде 925 сынамалы күмістің салмағы – 31,1 грамм, ал ниобий элементінің салмағы – 1,7 грамм.
Монетаның диаметрі – 38,61 мм. Дайындалу сапасы – proof, номиналы – 1 000 теңге. Жалпы таралымы – 1 000 дана.
Ниобий – атомдық нөмірі 41 болатын сирек металл. Ол металлургияда, электроникада, сондай-ақ аэроғарыш және атом өнеркәсібінде қолданылады. Металлдың атауы ежелгі грек мифологиясындағы Танталдың қызы Ниобаның есімінен шыққан.
Монетаның суреті
Сурет: Zakon.kz.
Ұлттық банк коллекциялық монеталардың Қазақстан аумағында барлық төлем түрлері бойынша өз номиналдық құнымен міндетті түрде қабылданатынын атап өтті. Сондай-ақ оларды еліміздің барлық банктерінде банк шоттарына есептеу, аудару, ұсақтау және айырбастау үшін пайдалануға болады.
Монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған.
Коллекциялық монеталарды сату 2026 жылғы 12 қазаннан бастап Ұлттық банктің интернет-дүкені арқылы жүзеге асырылады.
Еске салайық, 2026 жылғы 31 тамызда Ұлттық банк "Қозы Көрпеш – Баян сұлу" коллекциялық монетасын айналымға шығаратынын хабарлаған болатын.