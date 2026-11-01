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ОПЕК пен Қазақстан желтоқсанда мұнай өндірісі бойынша квота көлемін бұрынғы күйінде қалдыруға келісті

Мұнай, ОПЕК, Қазақстан, желтоқсан, өндіріс, квота, келіссөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 14:59 Сурет: magnific.com
ОПЕК+тің жеті негізгі мүшесі, соның ішінде Қазақстан 1 қарашада өткен онлайн-кездесуде желтоқсан айына арналған мұнай өндірісінің мақсатты көрсеткіштерін өзгеріссіз қалдыруға алдын ала келісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Reuters агенттігі өз дерек көздеріне сілтеме жасап, хабарлайды.

Агенттіктің мәліметінше, бұл жолғы шешім болжамды нәтижелерге сәйкес келді: өндіріс саясатындағы өзгерістер келесі жылға қалдырылды.

Келіссөзге Сауд Арабиясы, Ресей, Ирак, Кувейт, Алжир, Қазақстан және Оман қатысуда. Кездесу Парсы шығанағы елдерінің мұнай экспортын қалпына келтіру мақсатында шаралар қабылданып жатқанда өтуде. Экспорт тасымалы Иранмен болған соғыс салдарынан бірнеше ай бойы бұзылып келген. Бұл ретте өңірдегі өндірушілердің көпшілігі әлі де мұнайды белгіленген квоталардан айтарлықтай төмен көлемде өндіруде.

Қыркүйек айында ОПЕК+ 2023 жылы келісілген тәулігіне 1,65 миллион баррель көлемінде ерікті түрде қысқарту шараларын кезең-кезеңімен жоюды аяқтады. Алайда соғысқа байланысты туындаған кідірістер Парсы шығанағы елдеріне өндірісті мақсатты деңгейге дейін арттыруға кедергі келтіруде.

Шілде айының өзінде Reuters альянстың төртінші тоқсанда квоталарды сақтап қалуы мүмкін екенін және 2027 жылғы өндіріс шарттары туралы келіссөздерге назар аударатынын хабарлаған болатын.

2026 жылдың соңына дейін ОПЕК+ мүшелерінің көпшілігі үшін тәулігіне шамамен 2 млн баррель көлеміндегі мұнай өндірісін қысқарту шарасын әлі де жүргізе береді.

Агенттік дереккөздерінің айтуынша, төртінші тоқсанда альянс өзіне мүше елдердің өндірістік қуаттарын бағалауды аяқтауы қажет. Соның негізінде 2027 жылға арналған базалық өндіріс деңгейлері анықталады, болашақ квоталар мен қалған шектеулерді жою көрсеткіштері соған сай есептелетін болады.

Бұған дейін сарапшы мұнай қымбаттап жатыр, ал теңге бағамы неге нығаймайды деген сұраққа жауап берген болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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