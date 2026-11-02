2 қарашадағы сауда-саттықта доллар сәл арзандады
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 453,64 теңге болды (-0,13 теңге).
Рубль бағамы 5,60 теңгеге дейін төмендеді (-0,03 теңге).
Ал күндізгі сауда-саттықта қытай юанінің бағамы 68,29 теңгені құрады (+0,08 теңге).
Айырбастау пункттерінде доллар 453-455 теңгеден, еуро 505,2-509,2 теңгеден, рубль 5,30-5,42 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
2026 жылғы 2 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы 4%-ға төмендеді. Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 21 қазаннан бері алғаш рет 109 доллардан төмен түсті.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың қаңтар айындағы фьючерстері алдыңғы сауда-саттықтың жабылу бағасымен салыстырғанда 4%-ға арзандап, барреліне 108,89 доллар болды.
Ал WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері 4,2%-ға арзандап, барреліне 99,75 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 453,87 теңге, еуроны 508,33 теңге, рубльді 5,65 теңге деп белгіледі.
2 қараша күні түске дейін Қазақстанның айырбастау пункттерінде шетел валютасының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден оқи аласыздар.