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15 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар тағы арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 15:59 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 15 қыркүйекте сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 447,88 теңгені (-0,06) құрады.

Ресей рублінің бағамы 5,31 теңгеге (-0,01) дейін төмендеді.

Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 66,79 теңге (-0,12) болды.

Ақша айырбастау орындарында доллар 447,6-450 теңгеден, еуро 515,2-520,4 теңгеден, ал рубль 5,08-5,19 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

15 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы қымбаттап жатыр.

ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстерінің құны 1,79%-ға өсіп, барреліне 107,57 долларға жетті.

NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері 1,91%-ға қымбаттап, барреліне 103,33 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 447,8 теңге, еуроны 516,76 теңге, ал рубльді 5,3 теңге деңгейінде белгіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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