10 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы күрт төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы бірден 5,82 теңгеге төмендеп, 450,79 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге арзандап, 5,30 теңгеге дейін төмендеді.
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,69 теңгеге төмендеп, 67,61 теңгені құрады.
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы – 447,8–450,6 теңге, еуро – 525,5–527 теңге, рубль – 5,15–5,27 теңге аралығында белгіленген.
10 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр. Brent маркалы мұнайдың құны 22 мамырдан бері алғаш рет барреліне 102 доллардан асты.
Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері алдыңғы сауда-саттықтың жабылуымен салыстырғанда 0,93%-ға қымбаттап, барреліне 102,15 долларға жетті.
Осы уақытта WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері де 0,93%-ға өсіп, барреліне 96,94 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 456,89 теңге, еуроны 531,36 теңге, рубльді 5,32 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы айырбастау пункттерінде 10 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.