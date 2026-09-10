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Қаржы

10 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы күрт төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 15:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 10 қыркүйекте сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы бірден 5,82 теңгеге төмендеп, 450,79 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге арзандап, 5,30 теңгеге дейін төмендеді.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,69 теңгеге төмендеп, 67,61 теңгені құрады.

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы – 447,8–450,6 теңге, еуро – 525,5–527 теңге, рубль – 5,15–5,27 теңге аралығында белгіленген.

10 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр. Brent маркалы мұнайдың құны 22 мамырдан бері алғаш рет барреліне 102 доллардан асты.

Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері алдыңғы сауда-саттықтың жабылуымен салыстырғанда 0,93%-ға қымбаттап, барреліне 102,15 долларға жетті.

Осы уақытта WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері де 0,93%-ға өсіп, барреліне 96,94 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 456,89 теңге, еуроны 531,36 теңге, рубльді 5,32 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы айырбастау пункттерінде 10 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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