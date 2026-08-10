10 тамыздағы сауда-саттықта доллар мен рубль бағамы төмендеді
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 3,6 теңгеге төмендеп, 466,08 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,07 теңгеге арзандап, 5,64 теңгеге дейін төмендеді.
Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 0,61 теңгеге төмендеп, 68,47 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 466,15–468,19 теңгеден, еуро 536,08–541,32 теңгеден, рубль 5,36–5,51 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
10 тамыздағы таңғы сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы өсті.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,58 долларға қымбаттап, 84,13 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 0,4 долларға өсіп, 78,58 доллар болды.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 469,93 теңге, еуроны 541,64 теңге, рубльді 5,71 теңге деңгейінде белгіледі.
10 тамыздың бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын сілтеме арқылы білуге болады.