4 тамыздағы сауда-саттықта доллар мен рубль арзандады
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 3,25 теңгеге төмендеп, 471,98 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы да аздап төмендеп, 5,82 теңге болды (-0,11).
Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 68,98 теңгені құрады (-0,25).
Ақша айырбастау пункттерінде доллар 471-473,1 теңгеден, еуро 541-546 теңгеден, рубль 5,57-5,71 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
4 тамыздағы сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы өсіп келеді.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,99 долларға қымбаттап, 84,76 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,53 долларға өсіп, 80,87 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 475,38 теңге, еуроны 547,73 теңге, рубльді 5,93 теңге деңгейінде белгіледі.
4 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстанның ақша айырбастау пункттерінде шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден білуге болады.