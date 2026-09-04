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Қаржы

4 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы тағы өсті

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 4 қыркүйек сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысында доллардың орташа сараланған бағамы 0,53 теңгеге өсіп, 456,56 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,01 теңгеге қымбаттап, 5,27 теңгеге жетті.

Қытай юанінің орташа бағамы 0,06 теңгеге өсіп, 68,29 теңгені құрады.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында:

  • доллар 456,2-458,3 теңгеден;
  • еуро 529,2-534 теңгеден;
  • рубль 5,17-5,29 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

4 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.

Brent маркалы мұнайдың қараша айындағы фьючерсі 0,4%-ға арзандап, барреліне 95,11 доллар болды.

Қазан айында жеткізілетін WTI маркалы мұнайдың фьючерсі де 0,4%-ға төмендеп, барреліне 90,97 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 455,86 теңге, еуроны 528,84 теңге, рубльді 5,25 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстанның ақша айырбастау орындарындағы 4 қыркүйектің бірінші жартысына арналған валюта бағамдарын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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