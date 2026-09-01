1 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 3,12 теңгеге төмендеп, 448,45 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,08 теңгеге арзандап, 5,26 теңгеге түсті.
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттық қорытындысында 0,49 теңгеге төмендеп, 68,35 теңге болды.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында долларды 458,2-460,3 теңгеден, еуроны 531-536,2 теңгеден, ал рубльді 5,19-5,32 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.
1 қыркүйекте халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары қымбаттады.
ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың қараша айындағы фьючерстерінің құны 4,40%-ға өсіп, барреліне 92,46 долларға жетті.
NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстері 2,12%-ға қымбаттап, барреліне 87,58 доллар болды.
Ұлттық банк таңертең доллардың ресми бағамын 462,31 теңге, еуроны 536,09 теңге, ал рубльді 5,34 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 1 қыркүйектің алғашқы жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынғанын және сатылғанын осы жерден көруге болады.