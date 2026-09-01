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Қаржы

1 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 1 қыркүйек сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 3,12 теңгеге төмендеп, 448,45 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,08 теңгеге арзандап, 5,26 теңгеге түсті.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттық қорытындысында 0,49 теңгеге төмендеп, 68,35 теңге болды.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында долларды 458,2-460,3 теңгеден, еуроны 531-536,2 теңгеден, ал рубльді 5,19-5,32 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.

1 қыркүйекте халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары қымбаттады.

ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың қараша айындағы фьючерстерінің құны 4,40%-ға өсіп, барреліне 92,46 долларға жетті.

NYMEX электрондық саудасында WTI маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстері 2,12%-ға қымбаттап, барреліне 87,58 доллар болды.

Ұлттық банк таңертең доллардың ресми бағамын 462,31 теңге, еуроны 536,09 теңге, ал рубльді 5,34 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 1 қыркүйектің алғашқы жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынғанын және сатылғанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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