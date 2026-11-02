2 қарашадағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 453,87 теңге, еуро – 508,33 теңге, рубль – 5,65 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 457 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 512 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,3 теңге, сату бағамы – 5,5 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 504,3 теңге, сату бағамы – 508,4 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,32 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452 теңге, сату бағамы – 455 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,3 теңге, сату бағамы – 509,2 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы тәулік уақытына қарай өзгеруі мүмкін.