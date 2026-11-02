#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.87
508.33
5.65
Қаржы

2 қарашадағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
Материалда 2026 жылғы 2 қараша күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа бағамын ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 453,87 теңге, еуро – 508,33 теңге, рубль – 5,65 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 457 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 512 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,3 теңге, сату бағамы – 5,5 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 454,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 504,3 теңге, сату бағамы – 508,4 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,32 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452 теңге, сату бағамы – 455 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,3 теңге, сату бағамы – 509,2 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,33 теңге, сату бағамы – 5,43 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы тәулік уақытына қарай өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке
13:41, Бүгін
Алматы маусым айында неке қию көрсеткіші бойынша рекордтық деңгейге жетті
Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:40, 29 қазан 2026
29 қазандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:22, 21 қыркүйек 2026
Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шорт-трек
13:39, Бүгін
Этап World Tour по шорт-треку: Казахстан опять не сумел завоевать ни одной медали в Канаде
Стало известно, когда Алексей Гуцуляк может официально подписать контракт с &quot;Ордабасы&quot;
13:32, Бүгін
Стало известно, когда Алексей Гуцуляк может официально подписать контракт с "Ордабасы"
Саят Ильясов позирует в ринге
13:09, Бүгін
"Мне так и не дали гражданство Казахстана": казахский боксёр из Узбекистана Ильясов
Директор &quot;Алтая&quot; рассказал о планах клуба по развитию футбола в Восточном Казахстане
12:56, Бүгін
Директор "Алтая" рассказал о планах клуба по развитию футбола в Восточном Казахстане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: